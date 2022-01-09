من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودر فى 5 دقايق بكل سهولة والنتيجة مضمونة

من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودر، الحليب البودر من أنواع الحليب المجفف والذي يستخدم بكثرة في عمل الحلويات وأنواع عديدة من المعجنات ويكون بديل مناسب للحليب السائل في بعض الأطعمة، تحويل الحليب السائل بودر طريقة لجعل الحليب مدة صلاحيته طويلة وألا يفسد بسرعة وتخزينه بطريقة سهلة.

من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودر

دايما تبحث الامهات على الاشياء المحبوبة لدى الاطفال والبن البودر وفى مقالنا قدمنا لكم كيفية تحضير لبن البودر

6 أكواب من الحليب السائل.

في قدر غير قابل للصق، نضع فيه 6 أكواب الحليب علي نار متوسطة حتى يفور.

نقوم بجعل النار من متوسطة لأهدئ مع التقليب المستمر حتى لا يلتصق الحليب بجوانب القدر.

نقوم بترك الحليب يغلي مع الاستمرار في التقليب حتى تتكون قطع ويكون خالي من السوائل.

نأتي بالقطع التي تشبه العجين ونضعها على شاش أو طبق ونتركها جانبا حتى تجف تماما.

عندما نجد أن ان قطع العجين أصبحت جافة تماما وصلبة نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة وطحنها يدويا أو في الكبة.

نطحنه حتى يصبح ناعم مثل البودرة.

نضعه في وعاء زجاجي محكم الغلق لحين الأستخدام.

يمكن إدخال الحليب الفرن في إناء غير قابل للصق.

مكونات عمل الحليب البودرطريقة التحضير الحليب البودرأسهل طريقة لعمل الحليب البودر في المنزل

يدخل الحليب البودر في صنع العديد من المخبوزات ويحضر في المنزل كالتالي:

كوبان من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر.

رشة فانيليا.

نضع الحليب في قدر غير قابل للصق على نار متوسطة ونقوم بالتقليب.

نضع نصف كوب السكر ورشة الفانيليا ونستمر فى التقليب.

نقوم بتهدئة النار على الحليب مع الاستمرار بالتقليب حتى لا يلتصق الحليب بجوانب القدر.

نقوم بترك الحليب يغلي مع الاستمرار في التقليب حتى تتكون قطع ويكون خالي من الماء.

نأتي بالقطع التي تشبه العجين ونضعها على شاش أو طبق ونتركها جانبا حتى تجف تماما وتصبح صلبة.

عندما نجد أن ان قطع العجين أصبحت جافة تماما وصلبة نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة وطحنها يدويا أو في الكبة الكهربائية.

نطحنه حتى يصبح ناعم مثل البودرة.

نضعه في وعاء زجاجي محكم الغلق لحين الأستخدام.

يمكن إدخال الحليب الفرن على درجة حرارة متوسطة في إناء غير قابل للصق

مكونات الحليب البودرطريقة التحضير الحليب البودر