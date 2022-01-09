ماسك رهيب لتوحيد لون البشرة وتبييض الوجه والرقبة والكوع من أول استخدام

ثلاث علاجات منزلية للتخلص من البقع البيضاء في البشرة، الكثير من الأشخاص يظهر لديهم البقع البيضاء على الوجه واليدين والظهر وأجزاء أخرى من الجسم، وهذا نتيجة الالتهابات الفطرية أو التعرض لأشعة الشمس، وربما نتيجة لخفض إنتاج الميلانين في الجسم، وفيما يلي أهم ثلاث علاجات منزلية للتخلص من البقع البيضاء على الوجه.

زيت شجرة الشاي: يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات التي تمنع انتشار العدوي، ويعد علاج منزليا للتخلص من البقع البيضاء التي تظهر على البشرة وللحصول على طريقة لوجه خالي من البقع البيضاء: يتم خلط ٤ أو ٥ قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبإستخدام قطعة قطن ضعي الخليط على المنطقة المصابة واتركيه يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، وكرري هذا العلاج مرتين يومياً لبضع أسابيع.

الطين الأحمر: يحتوي الطين الأحمر على مستويات عالية من النحاس التي تساعد البشرة في إنتاج الميلانين، لذلك فهو مفيد جداً لعلاج البقع البيضاء للوجه، ولتحضير قناع الطين الأحمر عليك باتخاذ الخطوات التالية: ضعي ملعقة كبيرة من الطين الأحمر في وعاء ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل ثم ضعي الخليط على المنطقة المصابة واتركيه يجف تماماً، ثم اغسلي وجهك بالماء العادي، وكرري هذه الطريقة يومياً لبضعة أشهر.

نظام غذائي صحي: عند المحافظة على النظام الغذائي الصحي، فهو يساعدك في الحفاظ على بشرتك الصحية واستعادة نضارتها، فحاولي إتباع نظام صحي ومفيد لكي تحصلي على وجه خالي من أي مشاكل وخاصة البقع البيضاء فعلكيي اتخاذ الآتي: شرب الكثير من الماء يومياً لكي تتخلصي من السموم الضارة في الجسم، كثرة أكل الخضروات الداكنة مثل الجزر والبنجر والسبانخ، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وB وC وE، تناولي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الجوز وبذور عباد الشمس والأفوكادو وسمك السلمون.

علاج البقع البيضاء على الوجه