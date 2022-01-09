تفتيح اليدين في 5 دقائق بمكونين فقط من أول استعمال والتخلص من سواد الفواصل نهائيا ستبهرك النتيجة

اليدين من أكثر العلامات التي تميز الأنثى ومن مظاهر الأنوثه أن تعتني الفتاة ‏نعومة يديها ونظافتها وتحاول تبييضها بقدر الإمكان وتتخلص من البقع الموجودة فيها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها تبيض اليدين استخدام مكونات طبيعية تساعد على تنعيم وتبيض اليدين وتساعد أيضا على التخلص من الجيد المتراكم على البشر هو الذي يعطي لها لون أسود مع مرور الوقت.

‏طريقة تبييض اليدين

من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن ‏طريقة تبيض اليدين بشكل سريع و التخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة في مفاصل اليد وهذه المشاكل تظهر على اليدين بسبب عدم غسل البشرة بشكل يومي وعدم تقشير الجلد الميت المتراكمة عليها ويحدث أيضا بسبب تعرض اليدين درجة حرارة مرتفعة أو أشعة الشمس ومن خلال استخدام بعض المواد الكيميائية من خلال هذه الفقرة ‏سنتحدث عن مكونات تساعدنا على التخلص من لون اليدين وهذه المكونات هي:

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ملعقة من زيت اللوز.

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‏ أقوى من الجيليسرين.

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‏ ملعقة من عصير الليمون.

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‏ ملعقة من زيت جنين القمح.

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‏ كل من زيت الخروع.

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طريقة الأعداد خلطة تبييض اليدين

من خلال الخطوات التالية سنتعرف على طريقة يمكن من خلالها ‏إعداد وصفة تبيض اليدين حتى نتخلص من اللون الغامق والبقع الداكنة الموجودة عليها ‏هذه الخطوات هي:

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