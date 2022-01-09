مش هتشتريه تاني من بره أعملي ألذ أندومي بنكهة الخضار في المنزل وأبسطي أولادك

الإندومي من أكثر الأكلات التي إنتشرت وإشتهرت بكثرة في وقتنا الحالي حيث يعشقه صغار السن أو الأطفال وكذلك كبار السن يرغبون في تناوله بشكل كثير فهو يتميز بطعم لذيذ وجميل، ويوجد للأندومي العديد من النكهات ومن ضمن هذه النكهات هي نكهة الخضار أو الفراخ أو اللحمة أو السجق وغير ذلك الكثير وعادة يفضلون جميع الأطفال بشراؤه من المحلات فهو متوافر في كل المحلات بمختلف النكهات ولكن نجد أن أغلبية الأمهات يرفضون هذا الشئ ولا يرغبون في شراؤه من الأسواق.

نصف كيلو من المكرونة الإسباجتي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

2 مكعب مرقة بنكهة الخضار.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البصل البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الشطة.

نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع في هذا الوعاء كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليانها وعند غليان الماء يتم وضع المكرونة الإسباجتي ومن الأفضل أن نقوم بتكسير المكرونة ونضيف إليها كمية قليلة من الزيت ورشة من الملح ونتركها علي النار حتي يتم سلقها جيدا.

وبعد تسوية أو سلق المكرونة نقوم بالتخلص من كمية الماء ولكن يتم ترك كمية قليلة من الماء مع المكرونة وبعد ذلك قومي بإضافة 2 مكعب من المرقة بنكهة الخضار ونستمر في التقليب للتأكد من ذوبان المرقة.

ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البصل البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري.

ونضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ومن الممكن أن نضيف الشطة ولكنها علي حسب الرغبة ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها ونتركهم حوالي عشر دقائق ثم نقوم برفع الوعاء من علي النار،ونحضر طبق عميق ونضع به الإندومي ويتم تقديمه بهذا الشكل.

مكونات الإندومي البيتي بنكهة الخضارطريقة عمل الإندومي البيتي بنكهة الخضار