طريقة عمل الباتون ساليه في المنزل بطعم أحلى من المخابز والحلواني

طريقة عمل الباتون ساليه ، هل تعلمين سيدتى ست البيت الشاطرة أنه يمكنك تحضير اطعم باتون ساليه في البيت، بخطوات بسيطة وسهلة، وبطعم أقوى من الذي يباع في المخابز، وفري الآن المبالغ التي تصرفينها عند شراؤه واحصلي على ضعف الكمية عند تحضيره في البيت، يمكنك تحضيره في وقت قصير وستحصلين على باتون ساليه مناسب لكل الأوقات في وجبة الفطور، بين فترات اليوم، وحتى أنه يعتبر تسلية طعمها شهي ومميز، ومشبع جدًا للأطفال والكبار، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ أفضل طريقة عمل الباتون ساليه في المنزل بخطوات بسيطة، ستبهرين جميع أفراد أسرتك بطعمه الشهي واللذيذ.

طريقة عمل الباتون ساليه

المكونات

كوبان من الدقيق المنخول.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزبدة الطريقة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

ملح.

للوجه سنحتاج إلى:-

بيضة مخفوقة.

حبة البركة.

السمسم.

اليانسون.

شمر.

ضعي كلًا من الحليب + الزيت + الخميرة + السكر في وعاء واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

اتركيهم قليلًا ثم أضيفي لهم كلًا من الدقيق + الزبدة ثم اعجني كل المكونات معًا مرة أخرى.

ابدئي فورًا بتشكيل العجين على الفور على شكل أصابع رفيعة جدًا.

ضعي العجينة على ورق زبدة في الصينية.

ادهني الوجه بالبيض ثم رشي كلًا من الينسون، الشمر، حبة البركة، السمسم.

ادخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 160 ثم اخرجيه واتركيه حتى يبرد تمامًا.

طريقة التحضيرالوصفة الثانية: طريقة عمل باتون ساليه بالكمون

المكونات

كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

بيضة كاملة.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

قطعي الزبدة ثم أضيفيها للدقيق وافركيه جيدًا حتى تغلف الدقيق بالكامل.

اسكبي الخميرة مع السكر والملح والكمون واستمري في التقليب مرة أخرى.

احرصي على أن تمزج كل المكونات معًا وتصبح مزيج واحد.

اضيفي الماء + البيضة للمكونات السابقة مع الاستمرار في العجن حتى تصبح متماسكة.

غطي العجين واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة ثم قسميها لأصابع سمكها رفيع جدًا.

قطعيها بالطول الذي ترغبين به ثم ادهني الصينية وضعيه بها.

ادهني أصابع باتون ساليه بالزيت ثم اتركيها ترتاح لمدة تتراوح من 20-30 دقيقة.

سخني الفرن جيدًا ثم ادخلي الصينية واتركيه حتى يصبح محمصًا.

اخرجيه واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم احتفظي به في عبوة محكمة الغلق حتى تحتفظين به طازجًا لمدة أطول.

طريقة التحضير