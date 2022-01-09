ضاع عمرنا بنقشر الثوم غلط.. أسرع طريقة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 20 كيلو في اسرع وقت

الثوم من النباتات الهامة متعددة الفوائد كما يعد من أهم المكونات الغذائية واتي تدخل بالعديد من الوصفات والمأكولات فتزيد من مذاقها الجيد ونكهتها المميزة، وتقشير الثوم يتطلب من ربة المنزل أن تأخذ وزقت طويل لإعداده ونزع القشور والتخلص منها وبالأخص إن كانت الوجبة تتطلب كميات كبيرة من الثوم ولكن مع الطرق التي سنقوم بالعرض والشرح لها سيكون التقشير للثوم أسرع بكثير ومن خلال ما يلي توضيح لتلك الخطوات البسيطة والتي من الممكن أن تلجأ لها ربة البيت لإنجاز خطوة تقشير الثوم والتخلص من قشوره وبمنتهى السهولة.

أسهل طريقة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ

إليكم فيما يأتي أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في النزع التام للقشور والتخلص بسرع منها وبدون وقت وهذا ما يوفر لربة المنزل وقتها ويجعل فصوص الثوم مقشرة وجاهزة على الدخول كمكون من مكونات الوصفة التي تكون بحاجة لفصوص الثوم، وبالنسبة لهذا المكون فمن الضروري ألا نغفل عن أهميته حيث يعتبر من بين المكونات الغذائية والتي تعد مصدر أساسي للمضادات الحيوية والمواد المطهرة والقاتلة للبكتيريا والفيروسات وبالنسبة لأهم طرق التقشير فتكون على هذا النحو الآتي:

تعتبر تلك الطريقة أهم وأسهل طرق التقشير ومتاحة لكافة ربات البيوت.

لا بد من استعمال الوعاء الملائم لكي يتم نقع الثوم في كمية مناسبة من الماء.

الماء من الممكن أن يكون بارد أو ساخن.

بعد نقع فصوص الثوم مدة دقائق بسيطة يتم استخراجه من الماء وتصفيته تماما منها.

سنجد أن فصوص الثوم تنزلق منها فوقها القشور بسهولة.

طريقة تقشير الثوم بالمياهتقشير الثوم باستعمال كيس بلاستيك

الأكياس البلاستيك تعتبر من أهم الوسائل التي من الممكن أن تساعد في التقشير السريع لفصوص الثوم من دون أن تأخذ الوقت الطويل، وبالخطوات التالية:

نقوم بالإحضار للكيس البلاستيك.

نضع فصوص الثوم بالكيس وتكون منفصلة عن بعضها البعض.

إغلاق الكيس بشكل جيد.

على سطح مستوي أو الفلانشة الخشب نضع الكيس المحتوي على الثوم وفوقه يتم الطرق بشكل خفيف عليه بالهون، أو بالمطرق المخصصة لتحضير الاستيك، وبعدها نجد أن الثوم يقشر بسهولة.

قدمنا لكم من خلال الفقرات التالية اكتر من طريقة لتقشير الثوم بسرعة ومن غير تعب يمكنك من خلالها تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حيث أن طريقة تقشير الثوم بالماء يعتبر من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تقشير الثوم كما أنه يمكنك تخزين الثوم في الفريزر بكل سهولة وتخزين أطول فترة ممكنة من غير ما يبوظ.