بأقل تكلفة أصنعي بالنشا كريم أساس طبيعي منزلي عالي التغطية وخافي للعيوب في 10 دقائق

كريم الأساس يعد نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي لها دور كبير جدا في تبييض البشرة السمراء التي تعاني منها أغلبية الفتيات فقد يوجد العديد من أنواع هذا الكريم وله ماركات كثيرة جدا، وغير ذلك أن كريم الأساس له درجات مختلفة ومتفاوتة فيمكن أن يوجد كريم باللون الفاتح أو باللون الغامق وتوجد درجات متوسطة وكل درجة منهم لها لون بشرة معين، لذلك لا يناسب نوع كريم واحد أو درجة واحدة عدة أشخاص لأن بالطبع تكون لون البشرة مختلفة فمنها السمراء ومنها البيضاء ويباع هذا الكريم في جميع الأسواق أو المحلات ولكن قد يحتوي علي مواد ضارة تؤثر تأثير سلبي علي البشرة، فمن الأفضل أن نقوم بعمل كريم أساس في المنزل وبمكونات طبيعية ومفيدة لصحة البشرة ويمكننا أن نقوم بالدرجة المرغوب فيها والمناسبة للون البشرة ويساعد هذا الكريم علي تفتيح البشرة لمدة طويلة مع مرور الوقت وكثرة إستخدامه، ولكن كريم الأساس الجاهز يعمل علي تبييض البشرة بشكل مؤقت وبجانب هذا يضر البشرة ويتم عمل هذا الكريم في البيت بإستخدام النشا حيث أن النشا قادر علي علاج مشاكل عديدة متعلقة بالوجه.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الجلسرين.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام وكمية الكاكاو تكون علي حسب الرغبة أو علي حسب لون البشرة.

وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين ويتم تقليب جميع المكونات التي تم ذكرها بطريقة جيدة للحصول علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم قومي بتجهيز وعاء محكم الغلق أو علبة مناسبة وتكون نظيفة ومجففة ونضع بها خليط كريم الأساس ويتم وضع الغطاء عليه ونتركه في الثلاجه لكي نحافظ عليه ويتم إخراجه عند الإستخدام فقط.

مكونات كريم الأساس الطبيعي بالنشاطريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بالنشا