علاج تساقط الشعر للرجال والصلع الوراثي في 3 أيام بمكون سحري في المنزل دون طبيب

علاج تساقط الشعر للرجال، الكثير من الرجال يعانون من مشكلة تساقط الشعر، وتحدث هذه المشكلة بسبب التقدم في العمر، التغيرات الهرمونية والجنيات الوراثية، فتعمل على انكماش لتجاويف بصيلات الشعر وبالتالي يؤدي إلى نمو الشعر بشكل قصير وضعيف ومن الممكن أن يصل الأمر إلى عدم نمو الشعرة الجديدة، ومعظم الرجال من العرق الأبيض تظهر لديهم حالة من الصلع بسبب الكبر، أو التركيبة الجبنية، وأيضاً الجنيات الوراثية تلعب دوراً مهماً في عمليه سقوط الشعر، فإذا وجد في تاريخ العائلة أشخاص يعانون من الصلع فمن الممكن أن تؤثر على بقية السلالة، وسوف نتعرف في مقالنا على وسائل علاج تساقط الشعر لدي الرجال، وبعض الوصفات المنزلية الطبيعية.

علاج تساقط الشعر للرجال

توجد وسائل علاجية كثيرة لعلاج هذه المشكلة ومنها: العلاج عن طريق الليزر ولكن نجد قليل يستخدمه لاعتقادهم أنه يقلل من الالتهاب الذي يصيب بصيلات الشعر ويمنعها من النمو من جديد، تدليك فروة الرأس لأنه يعمل على تحفيز البصيلة، إتباع نظام غذائي صحي يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والدهون الغير مشبعة والبروتينات والحديد، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين البيومين مثل: البصل، البطاطا الحلوة، الجوز وغيرها، إتباع إستراتيجيات مختلفة للتقليل من الإجهاد، عدم السهر والنوم الكافي، منع التوتر والإجهاد والقلق، عدم شرب السجائر.

علاج الصلع للرجال بعنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي يعد فعال لعلاج هذه المشكلة لاحتوائه على فيتامين C لأن نقصه في الجسم يسبب سقوط الشعر، ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وخصائص التقشير، وسوف نحتاج إلى: هذه المكونات ملعقتين كبيريتن من عصير الليمون، قبعه الاستحمام، ملعقة كبيرة من عنب الثعلب الهندي، وكل ما نفعله: خلط المكونات خلطا جيدا،ً ونقوم بوضع الخليط على فروة الرأس، ونغطي الشعر بقبعة الاستحمام، ونتركه ليلاً ونغسله صباحاً بإستخدام الشامبو.

علاج تساقط الشعر للرجال بالصبار

هذه الوصفة تعد فعالة جدا،ً لأن اﻷلوفيرا تعمل على تعزيز نمو الشعر بشكل صحي، وتحتوي على خصائص قلوية تساعد على رفع مستوى درجة الحموضة للشعر ولفروة الشعر، وتعمل على علاج قشرة الشعر، وسوف نحتاج إلى مكون واحد وهو: جل أو عصير اﻷلوفيرا، ونضعها على فروة الرأس لمدة ساعتين، ثم نغسلها بالماء الفاتر، ويجب تكرارها ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل لإنبات الشعر الجديد.