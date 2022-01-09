في 10 دقائق فقط إزالة الرؤوس السوداء من جميع المناطق بدون وجع ستسقط دون ألم

يمكن إزالة الرؤوس السوداء من خلال البخار حيث أن البخار يعمل على فتح المسام والرؤوس السوداء، ولا يمكن إخراجها بسهولة خاصة عند الضغط على المسام بهدف إخراج هذه الرؤوس، ويتم عمل بخار للوجه عن طريق تقريب الوجه إلى إناء يحتوي على ماء ساخن، وجعل الوجه يتعرض للبخار لمدة تتراوح من 10 : 15 دقيقة.

إزالة الرؤوس السوداء

وتوضع منشفة الرأس للاستفادة من كمية البخار كما يجب زيارة الطبيب في حالة عدم القدرة على علاج الرؤوس السوداء منزلياً، فطبيب الأمراض الجلدية يحدد نوع البشرة وبالتالي يحدد العلاج المناسب لها وذلك عن طريق العلاجات الطبية أو مستحضرات التجميل أو الطرق الطبيعية، وممكن أن يصف مضادات حيوية خاصة في حالة حب الشباب الذي تسبب في حدوث الرؤوس السوداء.

إزالة الرؤوس السوداء بالقرفة

القرفة: تستخدم القرفة في إزالة الرؤوس السوداء، وذلك بخلط ملعقة صغيرة من القرفة مع عصير الليمون، ونضيف القليل من مسحوق الكركم حسب الرغبة، ويوزع الخليط على الوجه، ويترك لمدة ما بين 10 : 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء.

إزالة الرؤوس السوداء بالشوفان

أما الشوفان فيعمل علي تخليص البشرة من الرؤوس السوداء وذلك بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن، وملعقتين من دقيق الشوفان، وكمية صغيرة من عصير الليمون وزيت الزيتون، ثم يطبق الخليط على الوجه بالكامل، ويترك بضع دقائق ثم يغسل بالماء ويستخدم الشوفان بطريقة أخرى من خلال إضافة ملعقة صغيرة من العسل مع عصير أربع ثمرات طماطم وإضافة دقيق الشوفان بكمية تكفى لصنع عجينة ثم يتم دعك الوجه لمدة عشر دقائق بهذا الخليط ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.