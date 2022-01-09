بعجينة قطنية وهشة أعملي الفطائر المحشية باللحمة المفرومة بطريقة صحية ولذيذة

يوجد العديد من الفطائر أو المعجنات حيث أنها تعد من الأكلات المحببة لدى جميع الناس وبالتحديد صغار السن ويوجد أنواع كثيرة منها الكرواسون أو الباتيه وغيرهم، ويمكن أن نقوم بعمل هذه الفطائر بالعديد من الطرق ومن الممكن أن يتم حشوها بحشوات كثيرة ومختلفة ومن أحلى حشواتها هي الجبنة أو اللحمة المفرومة أو الفراخ وغير ذلك الكثير.

خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر.

يتم تجهيز طاسة عميقة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وحبتان من البصل المبشور ثم نضع نصف كيلو من اللحمة المفروم ويتم تقليبهم مع بعض ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ونستمر في التقليب حتى يتم تغيير لون اللحمة ثم نضيف ثمةه واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع ثمرتان من الطماطم المبشور، نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض ونضع بهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر ونتركهم قليلا على النار ثم يتم رفعها.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض وأربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر وربع ملعقة من الملح وملعقتان كبيرتان من السكر، ونضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونصف كوب كبير من الزيت النباتي ثم نضيف كوبان كبيران من الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن للحصول علي عجينة متماسكة ثم نترك العجينة فى مكان دافئ ليتم تخميرها.

وبعد تخمير العجينة يتم تشكيلها على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها حتى تختمر ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزيت.

ثم يتم حشو الكور بخلطة اللحمة المفرومة ونقوم بتكوريها مرة آخرى ونضعهم في الصينية ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الغامق.

مكونات عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومةطريقة عمل الفطائر المحشية باللحمة المفرومة