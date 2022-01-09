بسرعه الصاروخ وبدون حلة ضغط.. تسوية اللحوم الكبيرة في ربع ساعه مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

بمكون واحد متاح في كل منزل وكل مطبخ من مطابخنا بشكل دائم يمكنك تسوية اللحوم والكوارع بشكل سريع لا يتعدى الربع ساعة، وهذه الطريقة من الطرق المفيدة جدًا والتي ستسعف العديد من الزوجات العاملات التي لا يسعها الوقت لتسوية اللحوم حيث أنها ليس لديها وقت لكفاية منزلها وعملها، ولكن هذه الطريقة من الطرق التي ستوفر على كل الأمهات وربات البيوت الوقت والمجهود اللازم لعمل اللحمة أو الكوارع، قومي بقراءة مقالنا حتى تستفادي من الوصفة.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بمكون سري

مكونات الطريقة:-

كمية اللحم أو الكوارع المراد تحضيرها.

جزر.

بصل.

كرفس.

بهارات اللحمة الجاهزة من العطارة.

ماء مغلي.

ورق ورا.

زيت نباتي.

مستكة.

حبهان.

سكر أبيض.

أول خطوة قومي بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة حتى ينضج أسرع من أن يكون قطع كبيرة حيث أن جريئات اللحوم مترابطة بروابط قوية يصعب تفكيكها.

قومي بوضع قدر كبير به كمية من الماء الساخن وقومي بوضعه على النار على درجة حرارة هادئة.

ضعي قطع اللحم أو الكوارع المراد تحضيرها والمقطعة إلى قطع صغيرة داخل القدر واتركيها حتى تغلي مع الماء.

أضيفي البهارات الموجودة وخاصة ملعقة السكر وهي المكون السحري الذي يساهم في تفكيك جزيئات اللحوم.

من المعروف أن للسكريات قدرة رهيبة على تفكيك الروابط القوية بين جزيئات الأطعمة أو أيًا كانت المادة.

قلبي المكونات جيدًا وغطي القدر بغطائه واتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة وستلاحظين أن اللحوم أصبحت طرية وناضجة.

ضعيها في طبق التقديم وقدميها على الغداء أو خزنيها إلى حين تقديمها.

تعد اللحوم من الأطعمة الغنية بالفيتامينات المتعددة وخاصة فيتامين سي والذي يعمل على تقوية جهازك المناعي مما يجعلك أكثر قدرة على التغلب على الأمراض.

يعمل على تعزيز نمو عضلات الجسم وخاصة وأنه يمد الجسم بالبروتين اللازم والضروري لصحة الجسم.

يساعد في عملية الهضم وحل مشاكل المعدة ومن بينها عسر الهضم والاضطرابات وغازات المعدة.

يحمي القلب من تصلب الشرايين ويقوي عضلة القلب ويعزز عملها وطريقة ضخها للدم بصورة صحية.

خطوات التسوية:-أهم الفوائد الصحية للجسم من تناول اللحوم