بنصف كيلو دقيق أعملي ألذ بسكويت ناعم بمقادير مظبوطة بطعم دايب دوب بدون ماكينة

يعتبر البسكويت نوع من أنواع الحلويات أو المخبوزات والتي يعشقها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن وعادة يتم تناوله في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي، ويفضل جميع الناس أن يقومون بعمل البسكويت بحلول عيد الفطر المبارك ولكن بسبب طعمها الجميل والرائع يمكن أن يقومون بعمله في أي وقت من الأوقات وقد يوجد للبسكويت أنواع كثيرة وطرق متعددة وله أشكال أكثر.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف كوب كبير من الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان من النشادر.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوب إلا ربع من السكر ثم نضيف إليه نصف كوب كبير من الزبدة ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في الخلط حتى يتم مزج السكر مع الزبدة جيدا ونحصل على خليط كريمي.

وبعد ذلك نضع البيضتان بشرط أن يتم وضع البيضة تلو الآخرى مع الإستمرار في تشغيل المضرب لكي يتم خفق البيض وعدم وجود أي أثر له ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضع ملعقتان صغيرتان من النشادر ويتم تشغيله مرة آخرى.

ونقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به نصف كيلو من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعضها ثم نضع الخليط الجاف إلى خليط الزبدة والسكر ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة للحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة قليلا.

وبعد ذلك نضع الغطاء على العجين و نتركها قليلا حتى ترتاح وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى يتم تسخينها جيدا.

ثم يتم تجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزبدة ونقوم بتشكيل عجينه البسكويت بالشكل المرغوب فيه ويتم وضع قطع البسكويت في الصينية، ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالى ربع ساعة وعندما يكون البسكويت باللون الذهبي الفاتح يتم إخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يتم تناولها.

مكونات عمل البسكويتطريقة عمل البسكويت