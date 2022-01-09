تعالى اقولك على سر الكبدة الجاهز...طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى والكبدة بالصلصة ريحتها وطعمها حكاية

الكبدة الاسكندرانى والكبدة بالصلصة، الكبدة أكلة شعبية مشهورة يحبها الكثير، تٌباع في المطاعم بأشكال مختلفة، منها تكون مشوية ومنها بصلصة، وهناك النوع المشهور وهي الكبدة الاسكندرانى، لعمل الكبدة فى المنزل لضمان نظافتها وطهيها بطريقة صحية مناسبة.

الكبدة الاسكندرانى والكبدة بالصلصة

كيلو كبدة مقطعة شرائح.

5 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة ممتلئة كمون بودر.

وملعقة كبيرة كزبرة بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة شطة.

نص كوب زيت.

3 حبات فلفل أخضر حامي.

ربع كوب عصير ليمون.

نضع في الكبة كل من الثوم والكمون والكزبرة والملح والشطة والفلفل الأخضر ونقوم بخلطهم إلى أن يتكون لدينا مزيج ثقيل.

في وعاء نضع شرائح الكبدة ونضع عليها خليط الثوم ونقلب جيدًا، ونتركه جانبا لمدة 15 دقيقة.

نضع في طاسة على نار متوسطة نصف كوب الزيت، نضع الكبدة بعد سخونة الزيت، نقلب حتى يتغير لون الكبدة للون الأحمر قليلا، نضيف عصير الليمون ونستمر فى التقليب لمدة 10 دقائق.

مكونات الكبدة الاسكندرانىطريقة تحضير الكبدة الاسكندرانىطريقة عمل كبدة بالصلصة

نصف كيلو شرائح كبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة عصير ليمون.

وملعقة ماء بصل.

3 ملاعق من الدقيق.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

4 ملاعق صغيرة زيت.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

كوب من الطماطم المخلوطة.

ملعقتين صغيرتين من الخل.

وملعقتين صغيرتين من الخل.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل.

نقوم بتنظيف شرائح الكبدة، ثم نضع في وعاء الكبدة وعليها عصير الليمون والبصل والملح والفلفل ونقلب جيدًا، نترك الكبدة ربع ساعة جانبا.

نغلف الكبدة جيدًا بالدقيق ونضعها في الزيت حتى يتم قليها، نضعها في مصفاة حتى يتم تصفية الزيت منها، ثم نضعها على مناديل مطبخ حتى تجف من الزيت تماما.

في مقلاة على النار نضع ملعقتي زيت ونحمر شرائح البصل بعدها بقليل نضع الثوم ونقلب حتى يأخذ لون، نضيف الطماطم والملح والفلفل، ونترك الطماطم حتى تستوى ثم نضيف الماء والخل ونضيف إليها شرائح الكبدة، ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد تسويتها نضعها فى طبق ونرش عليها بعض البقدونس ونقدم معها مكرونة.

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