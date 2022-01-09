شوربة مطاعم الأسماك الشهيرة حضري شوربة السي فود بالخلطة السرية بطعم ومذاق رهيب

شوربة السي فود من أنواع الشوربات المفيدة والغنية بكثير من العناصر المفيدة والمعادن المختلفة التي يكون الجسم بحاجة لها، ولها دور كبير في تعزيز مناعة الجسم، ولهذا يفضل الكثيرين تناولها مرة كل أسبوع على الأقل للحصول على العناصر الغذائية الموجودة بها، ويمكن تحضير هذه الشوربة بأكثر من طريقة تختلف حسب الرغبة.

الشوربات الساخنة بأنواعها طبق رئيسي ومفضل لدى الكثيرين فهو يعد من أول الأطباق التي توضع على طاولة الطعام، ومن أشهر هذه الشوربات ( شوربة السي فود ) المغذية التي تحوي بداخلها جميع الأنواع من الأسماك والمأكولات البحرية التي تعطي الجسم كافة العناصر التي يريدها لينمو بشكل سليم وصحي، ويمكن تحضير شوربة السي فود هذه في المنزل ويعد المكون الرئيسي فيها كريمة الطبخ وأنواع مختلفة من السمك أشهرهم الجمبري.

شوربة السي فود بالكريمة

المكونات:

ربع كيلو من السالمون الفيلية مقطع لمكعبات صغيرة.

مقدار ربع كيلو من بلح البحر.

مقدار ربع كيلو من الجمبري المقشر.

مقدار ربع كيلو من الكاليماري المقطع لشرائح.

عدد ٤ قطع كابوريا مقطعة لقطع صغيرة.

حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا.

فصان قوم مهروسين.

كوبان من كريمة الطبخ.

كوبان من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملح، وفلفل أسود حسب الحاجة.

طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة:

نحضر وعاء ونضعه على نار متوسطة ثم نضيف البصل ونقلبه ليذبل لونه.

بعد ذلك نضيف اليوم ونقلبه لدقيقة، ثم نضيف كل من: السالمون، الجمبري، الكاليماري، بلح البحر، الكابوريا ونقلب الخليط لمدة أربع دقائق.

ثم نضيف: الماء، الفلفل الأسود، الكمون، ونقلبهم معاً جيداً ثم نترك الخليط حتى يغلي.

بعد ذلك نغطي الوعاء ونترك الشوربة على نار منخفضة لمدة ثمان دقائق.

ثم نضيف الكريمة ونقلب الشوربة باستمرار على النار الهادئة لمدة ٣ دقائق.

في النهاية نصب الشوربة في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بجانب الليمون.

شوربة السي فود

المكونات:

ربع كيلو من الجمبري.

ربع كيلو من السبيط المقطع.

ربع كيلو من السمك الفيلية المقطع.

ربع كيلو من الكابوريا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة واحدة من البصل مفرومة ناعمًا

فصان من الثوم ملزومين.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

كمون.

بهارات مشكلة.

طريقة التحضير