ألذ ورق عنب ممكن تاكليه بخلطة الأرز السرية حضري محشي ورق العنب على أصوله بالطريقة المصرية

يعتبر محشي ورق العنب من الأطباق المشهورة التي تنتشر بكثرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب امتلاك محشي ورق العنب طعم لذيذ وشهي، ويوجد به الكثير من العناصر التي تمد الجسم بفوائد كثيرة وتساعد على بناء الجسم، ويعتبر من أسهل أطباق المحشي في التحضير، ولكنه يحتاج إلى وقت كبير، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى بلد أخرى، وتعتبر الطريقة المصرية من أسهل وأشهر الطرق.

طريقة عمل محشي ورق العنب

يعتبر محشي ورق العنب من أشهر الأكلات التي أخذها العرب من الأتراك أثناء فترة حكم الدولة العثمانية، وكان يطلق الأتراك اسم بيرق عليه وهي كلمة تركية تعنى ورق العنب المحشي بالبهارات مع الأرز، ويرجع تاريخ معرفة محشي ورق العنب من ١٣٠٠ سنة ميلادية، وهو من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس.

يوجد الكثير من الطرق لعمل محشي ورق العنب، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى أخرى، ومن أشهر الوصفات هي طريقة عمل المحشي المصرية، وهي عبارة عن:

نصف كيلو ورق عنب.

كيلو رز مصري مغسول.

بصلة مفرومة.

عدد ٢ كوب من صلصلة الطماطم.

كوب شبت مفروم.

كوب كزبرة مفرومة.

كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب نعناع مفروم جيداً.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود

عدد ٨ كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

حبتان طماطم مقطعة شرائح.

عدد ٤ كوب شوربة.

نقوم أولاً بغلي ماء في وعاء على النار، ثم نضيف اليه عصير الليمون.

ثم بعد ذلك نقوم بسلق ورق العنب في الماء المغلي.

بعد ذلك نضع الزيت في مقلاة على النار ونضيف إليها البصل، ثم نقوم بتقليب البصل حتى يذبل.

ونضيف إليه بعد ذلك السبت والبقدونس وعصير الطماطم، والفلفل الأسود والملح والنعناع.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز ونقلب جميع المكونات معاً بطريقة جيدة حتى يصبح متجانس وتنضج بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بوضع مقدار كبير من الحشو داخ ورقة العنب ونقوم بإغلاق أطراف الورقة، وبعد ذلك تلفها على شكل أسطوانة.

نقوم برص شرائح البطاطس في قاع الصينية وبعد ذلك نرص ورق العنب فوقها، ونضيف إليهم الشوربة حتى تغمر ورق العنب، وبعد ذلك نضع طبق فوقها حتى لا يتفكك ورق العنب من بعضة.

ثم بعد ذلك نترك ورق العنب على النار حتى ينضج بشكل جيد ويصبح جاهزاً للأكل، وفي النهاية يقدم في طبق وبجانبه شرائح من الليمون.

المكونات:طريقة تحضير محشي ورق العنب: