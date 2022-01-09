أعملي بودرة السحلب التركي على أصوله بطريقة مميزة وبقوام ثقيل وبطعم لذيذ

يعتبر السحلب من المشروبات اللذيذة المنتشرة والمعروفة في العديد من الدول العربية وبالتحديد في سوريا ومصر حيث أن هذا المشروب مميز بالكثير من المميزات ومنها طعمه الرائع والجميل وقوامه الناعم الكريمي، ومن أهم مميزاته أنه يستخدم لعلاج الكثير من الآلام التي تصيب الإنسان مثل آلام المعدة فهو يعالج تقرحات المعدة بشكل كبير ويعالج أيضا الإسهال لدي صغار السن ونجد عدد كبير من الناس يقومون بتحضير مشروب السحلب في فصل الشتاء، لأنه يجعل الإنسان يشعر بالدفء وخاصة عند تناوله وهو ساخن وغير ذلك أنه له القدرة على تنشيط الدورة الدموية ويمد الجسم بالطاقة اللازمة بسبب إحتوائه على السكريات، والسحلب عبارة عن مشروب يكون مكونه الأساسي هو الحليب وينتشر هذا المشروب بكثرة في تركيا لذلك نقدم من خلال موقعنا هذا طريقة عمل السحلب التركي بطعم لذيذ جدا وبطريقة لا تختلف كثيرا عن الطريقة المصرية، فقد توجد طرق كثيرة هو متعددة لعمل مشروب السحلب.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كوبان كبيران من الماء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

رشة من القرفة البودر للتزيين.

كمية من المكسرات المجروشة.

يتم تجهيز إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا، وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر ويكون السكر على حسب الرغبة وممكن أن نضيف أكثر من هذه الكمية.

وبعد ذلك يتم المكونات مع بعضها وهي على النار بشرط أن تكون النار هادئة ونتركه على النار حتى يتم الحصول على قوام ناعم وكريمي ثم نحضر أكواب أو كاسات مناسبة للتقديم ونضع بها مشروب السحلب.

ثم نضيف على المشروب رشة من القرفة البودر وهذا للتزيين ممكن أن نضع كمية من المكسرات المجروشة مثل الفول السوداني أو جوز الهند ويتم تقديمه مباشرة وهو ساخن.

مكونات عمل مشروب السحلب التركيطريقة عمل مشروب السحلب التركي