ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجه ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر علي بالك

تظهر بعض البقع الداكنة في العديد من مختلف المناطق الموجودة في الجسم وتحدث هذه البقع بسبب زيادة الاحتكاك أو بسبب زيادة الوزن أو بعض الاسباب الأخرى وجميع هذه الاسباب تؤدي إلى تغيير كبير في لون الجلد ولكن بالطبع يجب الاهتمام بالبشرة ومحاولة التخلص من هذه البقع الداكنة بشتى الطرق سواء من خلال استخدام الكريمات المخصصة لذلك و التي يتم الحصول عليها من الصيدلية او من خلال استخدام بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة بسهولة ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من الأماكن السوداء في الجسم باستخدام الباكنج بودر والصابون.
الخيار من المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة دون أن تسبب أي مشاكل لأنها لا تحتوي على أي مكونات حارقة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إلى إضافتها مع الصابون حتى نستطيع عمل خلطة التبييض التي تساعدنا على التخلص من الأماكن السوداء في الجسم وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:
- 1 \2 قطعة متوسطة الحجم من الصابون ونقوم بتقطيع الصابون بشكل جيد بواسطة قشارة البصل حتى تصبح قطع صغيرة جدا./
- 1\4 كوب كبير من الخل الأبيض.
- خيار.
- كيس من البكينج بودر
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل خلطة الصابون:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الخل الأبيض والصابون ونستمر في التحريك حتى هي يتشرب الصابون الخل ويكون جاهز وله قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم باضافة كيس البكينج بودر والخيار ويمكن أن نضع جميع المكونات داخل الكبة الكهربائية حتى تختلط تماما.
- عندما تكون الوصفة جاهزة لدينا يمكن استخدام هذه الوصفة على مختلف مناطق الجسم حتى تعمل على تبييضها ونترك الخليط على البقع الداكنة لمدة 30 دقيقة تقريبا حتى يجف الخليط على البشرة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط من المناطق الداكنة والتخلص منه سنلاحظ أن الخليط اصبح جاف جدا على الجسم ويمكن أن يعرض الجسم الجفاف.
- نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد على الأماكن التي قمنا بوضع الخليط عليها.
- بعد ذلك نقوم بالاستحمام وغسيل هذه المناطق جيدا ويمكن تكرار الوصفة بشكل مستمر حتى نحصل على النتيجة التي نحن بها.
الوسوم
تظهر بعض البقع الداكنة في العديد من مختلف المناطق الموجودة في الجسم وتحدث هذه البقع بسبب زيادة الاحتكاك أو بسبب زيادة الوزن أو بعض الاسباب الأخرى وجميع هذه الاسباب تؤدي إلى تغيير كبير في لون الجلد ولكن بالطبع يجب الاهتمام بالبشرة ومحاولة التخلص من هذه البقع الداكنة بشتى الطرق سواء من خلال استخدام الكريمات المخصصة لذلك و التي يتم الحصول عليها من الصيدلية او من خلال استخدام بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة بسهولة ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من الأماكن السوداء في الجسم باستخدام الباكنج بودر والصابون.
الخيار من المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة دون أن تسبب أي مشاكل لأنها لا تحتوي على أي مكونات حارقة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إلى إضافتها مع الصابون حتى نستطيع عمل خلطة التبييض التي تساعدنا على التخلص من الأماكن السوداء في الجسم وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:
- 1 \2 قطعة متوسطة الحجم من الصابون ونقوم بتقطيع الصابون بشكل جيد بواسطة قشارة البصل حتى تصبح قطع صغيرة جدا./
- 1\4 كوب كبير من الخل الأبيض.
- خيار.
- كيس من البكينج بودر
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل خلطة الصابون:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الخل الأبيض والصابون ونستمر في التحريك حتى هي يتشرب الصابون الخل ويكون جاهز وله قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم باضافة كيس البكينج بودر والخيار ويمكن أن نضع جميع المكونات داخل الكبة الكهربائية حتى تختلط تماما.
- عندما تكون الوصفة جاهزة لدينا يمكن استخدام هذه الوصفة على مختلف مناطق الجسم حتى تعمل على تبييضها ونترك الخليط على البقع الداكنة لمدة 30 دقيقة تقريبا حتى يجف الخليط على البشرة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط من المناطق الداكنة والتخلص منه سنلاحظ أن الخليط اصبح جاف جدا على الجسم ويمكن أن يعرض الجسم الجفاف.
- نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد على الأماكن التي قمنا بوضع الخليط عليها.
- بعد ذلك نقوم بالاستحمام وغسيل هذه المناطق جيدا ويمكن تكرار الوصفة بشكل مستمر حتى نحصل على النتيجة التي نحن بها.