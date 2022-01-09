ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجه ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر علي بالك

تظهر بعض البقع الداكنة في العديد من مختلف المناطق الموجودة في الجسم وتحدث هذه البقع بسبب زيادة الاحتكاك أو بسبب زيادة الوزن أو بعض الاسباب الأخرى وجميع هذه الاسباب تؤدي إلى تغيير كبير في لون الجلد ‏ولكن بالطبع يجب الاهتمام بالبشرة ومحاولة التخلص من هذه البقع الداكنة بشتى الطرق سواء من خلال استخدام الكريمات المخصصة لذلك و التي يتم الحصول عليها من الصيدلية او من خلال استخدام بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة بسهولة ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من الأماكن السوداء في الجسم باستخدام الباكنج بودر والصابون.

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مكونات خلطة الخيار والصابون

الخيار من المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة دون أن تسبب أي مشاكل لأنها لا تحتوي على أي مكونات حارقة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إلى إضافتها مع الصابون حتى نستطيع عمل خلطة التبييض التي تساعدنا على التخلص من الأماكن السوداء في الجسم وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:

1 \2‬ قطعة متوسطة الحجم من الصابون ونقوم بتقطيع الصابون بشكل جيد بواسطة قشارة البصل حتى تصبح قطع صغيرة جدا.‬/

1\4‬ كوب كبير من الخل الأبيض.

خيار.

كيس من البكينج بودر

طريقة عمل وصفة تبيض الجسم

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل خلطة الصابون: