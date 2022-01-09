اختراع.. حولت البصل والثوم والطماطم لبودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 3 دقائق

توجد الآن العديد من أنواع التوابل التي يمكن اعدادها في المنزل بطريقة صحية ومناسبة وهي التوابل التي تم اعدادها بواسطة المنتجات الطبيعية ومن الأمثلة عليها الثوم بودرة البصل بودرة والطماطم البودرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد هذه التوابل بطريقة صحية داخل المنزل وباستخدام منتجات طبيعية.
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها والطريقه التي نستخدمها لإعداد الثوم البودرة في المنزل أولا سنتحدث عن المكونات والمكونات هي :
- ملعقة من الملح.
- ثلاث حبات من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الريحان.
وفيما يلي طريقة إعداد الثوم البودرة
- في أول خطوة نحضر صينية كبيرة ونضع فيها جميع فصوص الثوم بعد تقشير الثوم جيدا.
- ذلك نضع داخل الصينية أيضا ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الريحان ثم نقوم بإدخال هذه الصينية داخل المايكرويف.
- نترك الصينية داخل المايكرويف مدة 1\2 ساعة تقريبا او حتى يجف الثوم تماما.
- بعد ذلك نجمع جميع المكونات الموجودة داخل الصينية ونضعها داخل المطحنة الكهربائية حتى نستطيع صناعة الثوم البودرة.
- عند خروج الثوم من المطحنة الكهربائية يكون جاهز للاستخدام نضع الثوم المطحون داخل علبة زجاجية حتى نقوم بتخزينه فيها.
فيما سنتحدث عن المكونات وطريقة إعداد البصل البودرة داخل المنزل بمكونات طبيعية أولا سنتحدث عن مكونات إعداد البصل البودرة:
- حبة كبيرة من البصل نقوم بتقشيرها جيدا.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نحضر صينية كبيرة خاصة في المايكرويف ونقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جدا ونضع البصل داخل الصينية.
- بعد ذلك نضيف ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود مع البصل نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق او اكثر حسب الوقت الذي تتوقف فيه قطع البصل.
- بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف ونضعها داخل المطحنة الكهربائية ونضيف لها بعض المكونات الموجودة.
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توجد الآن العديد من أنواع التوابل التي يمكن اعدادها في المنزل بطريقة صحية ومناسبة وهي التوابل التي تم اعدادها بواسطة المنتجات الطبيعية ومن الأمثلة عليها الثوم بودرة البصل بودرة والطماطم البودرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد هذه التوابل بطريقة صحية داخل المنزل وباستخدام منتجات طبيعية.
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها والطريقه التي نستخدمها لإعداد الثوم البودرة في المنزل أولا سنتحدث عن المكونات والمكونات هي :
- ملعقة من الملح.
- ثلاث حبات من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الريحان.
وفيما يلي طريقة إعداد الثوم البودرة
- في أول خطوة نحضر صينية كبيرة ونضع فيها جميع فصوص الثوم بعد تقشير الثوم جيدا.
- ذلك نضع داخل الصينية أيضا ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الريحان ثم نقوم بإدخال هذه الصينية داخل المايكرويف.
- نترك الصينية داخل المايكرويف مدة 1\2 ساعة تقريبا او حتى يجف الثوم تماما.
- بعد ذلك نجمع جميع المكونات الموجودة داخل الصينية ونضعها داخل المطحنة الكهربائية حتى نستطيع صناعة الثوم البودرة.
- عند خروج الثوم من المطحنة الكهربائية يكون جاهز للاستخدام نضع الثوم المطحون داخل علبة زجاجية حتى نقوم بتخزينه فيها.
فيما سنتحدث عن المكونات وطريقة إعداد البصل البودرة داخل المنزل بمكونات طبيعية أولا سنتحدث عن مكونات إعداد البصل البودرة:
- حبة كبيرة من البصل نقوم بتقشيرها جيدا.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نحضر صينية كبيرة خاصة في المايكرويف ونقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جدا ونضع البصل داخل الصينية.
- بعد ذلك نضيف ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود مع البصل نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق او اكثر حسب الوقت الذي تتوقف فيه قطع البصل.
- بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف ونضعها داخل المطحنة الكهربائية ونضيف لها بعض المكونات الموجودة.