اختراع.. حولت البصل والثوم والطماطم لبودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 3 دقائق

توجد الآن العديد من أنواع التوابل التي يمكن اعدادها في المنزل بطريقة صحية ومناسبة وهي التوابل التي ‏تم اعدادها بواسطة المنتجات الطبيعية ومن الأمثلة عليها الثوم بودرة البصل بودرة و‏الطماطم البودرة‏ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد هذه التوابل بطريقة صحية داخل المنزل وباستخدام منتجات طبيعية.

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طريقة إعداد الثوم البودرة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها والطريقه التي نستخدمها لإعداد الثوم البودرة في المنزل أولا سنتحدث عن المكونات والمكونات هي :

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ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من الثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الريحان.

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وفيما يلي طريقة إعداد الثوم البودرة

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في أول خطوة نحضر صينية كبيرة ونضع فيها جميع فصوص الثوم بعد تقشير الثوم جيدا.

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‏ ذلك نضع داخل الصينية أيضا ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الريحان ثم نقوم بإدخال هذه الصينية داخل المايكرويف.

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‏ نترك الصينية داخل المايكرويف ‏مدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا او حتى يجف الثوم تماما.‬

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‏ بعد ذلك نجمع جميع المكونات الموجودة داخل الصينية ونضعها داخل المطحنة الكهربائية حتى نستطيع صناعة الثوم البودرة.

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‏ عند خروج الثوم من المطحنة الكهربائية يكون جاهز للاستخدام نضع الثوم المطحون داخل علبة زجاجية حتى نقوم بتخزينه فيها.

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طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل

فيما سنتحدث عن المكونات وطريقة إعداد البصل البودرة داخل المنزل بمكونات طبيعية أولا سنتحدث عن مكونات إعداد البصل البودرة:

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حبة كبيرة من البصل نقوم بتقشيرها جيدا.

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‏ ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

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نحضر صينية كبيرة خاصة في المايكرويف ونقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جدا ونضع البصل داخل الصينية.

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‏ بعد ذلك نضيف ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود مع البصل نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق او اكثر حسب الوقت الذي تتوقف فيه قطع البصل.

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‏ بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف ونضعها داخل المطحنة الكهربائية ونضيف لها بعض المكونات الموجودة.

طريقة إعداد البصل البودرة في المنزل فيما يلي: