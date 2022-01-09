طريقة تحويل الطماطم والبصل والثوم لبودر في 5 دقائق بفكرة متخطرش علي بالك

الطماطم والبصل والثوم البودر، الطريقة التي من الممكن من خلالها التحويل للطماطم والبصل وكذلك الثوم الي بودرة مسحوقة من بين أبرز الطرق التي تبحث عنها الكثير من السيدات باعتبار أن تحويل مثل تلك المكونات الغذائية الهامة من بين أهم ما يتم استعماله بشكل يومي في أغراض الطهي، ومن الممكن أن يتم التحويل لمثل تلك الثمار الهامة والمستعملة بشكل يومي في الطهي لبودرة وهذا للتيسير من الطهي من خلالها وبالتحويل لتلك الثمار لبودرة نجد أن استعمالها يصبح أسهل، ومن الممكن أن نحصل على تركيبة مكثفة ومركزة من كل ثمرة في شكل بودرة مسحوقة، ومن خلال ما سيلي ذكره في الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المعتمد عليها في التحضير لبودرة ثمار الطماطم مع البصل وبودرة الثوم في المنزل دون الحاجة للشراء من المنزل.

تحويل الطماطم والبصل والثوم لبودر في اسرع وقت

من الممكن أن نقوم بتحويل تلك الثمار التي تستخدم بشكل يومي والحصول على مسحوق الطماطم المركز من خلال الاعتماد على طريقة بسيطة ومن أهم خطواتها أن نقوم بالغسل للطماطم المراد تحويلها إلى بودرة، وليكن من اثنين إلى ثلاثة كيلو من ثمار الطماطم، وبعد الغسل لها لا بد من تصفيتها بشكل تام من الماء، ومن ثم يتم تنشيف الطماطم بمنشفة تكون جافة معقمة، وبعدها نحضر الطماطم في وعاء، وبالسكين نقسم الثمرة لقطع نستخرج منها البذور ونقوم بتصفيتها ووضعها في صاج ملائم، وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على أقوى درجة حرارة، ومن ثم يتم تركها حتى نجد أن الثمار قد جفت تماما داخل الفرن، وبعدها يتم سحق الطماطم لبودرة وتوضع في العلبة محكمة الغلق.

خطوات تحويل الطماطم والبصل والثوم الي بودر

من الممكن تحويلهم لبودرة باتباع الآتي: