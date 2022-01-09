طريقة عمل كيكة الكريمة، ونحن في فصل الشتاء نقبل على عمل الحلويات والمخبوزات بكثرة عن أي فصل آخر ومن أهمها الكيكة حيث تكاد معظم البيوت لا تخلو منها كما لأنها سهلة التحضير ولا تأخذ مجهود لإعدادها وتتنوع نكهات الكيكة وتختلف ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة فهناك كيكة البرتقال وكيكة الليمون وكيكة القهوة وكيكة البسبوسة وكيكة الشوكولاته الإسفنجية وكيكة البلح وغيرها وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كيكة الكريمة مع صوص الشوكولاته فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الكريمة بصوص الشوكولاته كيكة إسفنجية وهشه ولذيذة

يمكنك صنع الكيكة بالنكهة المفضلة لكي ولعائلتك حيث تجرب الأمهات مختلف النكهات للتجديد والتغيير وتفضل الكثير وضع صوص الشوكولاته المصنوع بالمنزل للتزيين لتحصلي على شكل وطعم رائع للكيكة وكل شئ من عمايل إيديكي الكيكة وصوص الشوكولاته من غير ما تكلفي نفسك.

اثنان كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الزيت.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

عدد خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس من الكريم شانتيه.

رشة بسيطة من الملح.

في إناء عميق نضع البيض والفانيليا والسكر والزيت والحليب الدافئ والخل ثم نقوم بخفق المكونات جيداً بواسطة المضرب الكهربائي. نقلب المكونات الجافة مع بعضها الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح ونقلب جيداً. نضيف الدقيق على البيض المخفوق سابقاً حتي تتجانس كل المكونات ونستمر في الخفق حتي لا يكون هناك تكتلات. نقوم بتشغيل الفرن مسبقاً حتي يسخن ونحضر قالب الكيك وندهنه بالسمن مع رشة صغيرة من الدقيق ثم نصب الخليط. بعد أن يسخن الفرن ندخل الكيك على درجة حرارة مائة وثمانون درجة حتي تنضج تماماً ويتحمر الوجه ثم بعد ذلك نخرجها وبعد أن يمر دقائق قليلة نقلب الكيكة على سطح مستوي ونغطيها بفوطة جافة ونظيفة حتي نقوم بتحضير صوص الشوكولاته وبعد خروجه من الثلاجة نقوم بتزيين الكيكة به وتقدم بالهنأ والعافية.

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