بسبوسة جوز الهند المرملة خطوات تحضيرها وأهم مكوناتها

بسبوسة جوز الهند، البسبوسة من الحلويات الشرقية المنتشرة في كل المناطق ويختلف اسمها من بلد لأخري وهي حلوي موجودة ومقدمة في جميع المناسبات المتنوعة كما أن يمكن إعدادها بأكثر من طريقة فهناك البسبوسة بالقشطه والبسبوسة بالمكسرات وأنواع أخري ولكل بلد اختلاف بسيط في طريقة التحضير وذلك إلى جانب مكوناتها الأساسية التي لا تختلف وفي هذا المقال ستتعرفوا على طريقة عمل بسبوسة جوز الهند المرملة بطعم محلات الحلويات الشهيرة.

طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند المرملة مثل الجاهزة

للبسبوسة مكونات رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها ومنها السميد والسكر والزيت وبعض المكونات الأخري ويحب الناس تناول البسبوسة الطرية المرملة المشهورة في المحلات الجاهزة لهذا ترغب الأمهات في تحضير البسبوسة بطريقة تشبه بسبوسة المحلات.

كوبان من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب الدافئ.

علبة من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

عدد 3 بيضات.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

للتزيين فول سوداني مجروش وجوز هند.

المكونات

مكونات الشربات

ثلاثة أكواب من السكر.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نضع كل المكونات السائلة مع بعضها البيض والحليب والزيت والسكر والزبادي والفانيليا والخل والملح ونخفق جيداً. في إناء عميق نضع السميد مع الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً ثم نضيفه على المكونات السائلة المخفوقة بالتدريج مع إستمرار الخفق. نحضر صينية فرن ذات حجم مناسب ونضع بها مزيج البسبوسة ونفرده حتي يكون سطح مزيج البسبوسة متساوي ثم نضيف الفول السوداني المجروش عليه من فوق. ندخل الصينية الفرن ونتركها على درجة شرق حرارة 180 درجة لمدة تتراوح من 30 : 35 دقيقة. لتحضير الشربات نضع الإناء على النار ونضيف إليه الماء والسكر وبعد أن يذوب السكر تماماً ويغلي نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة دقيقة ثم نرفعه من على النار ونضعه جانباً حتي يبرد. بمجرد خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة نضع عليها الشربات البارد وبعد أن يتشرب الشربات نرش القليل من جوز الهند على الوجه.

طريقة التحضير