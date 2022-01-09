أسرار نجاح أفضل ماسك تفتيح البشرة بالكركم في المنزل سيجعل الوجه منير صافي

أسرار نجاح أفضل ماسك تفتيح البشرة نقدمها لكم حيث تعتمد معظم السيدات في الوطن العربي على الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة، ومن أهم المكونات الطبيعية المستخدمة هي الكركم، حيث يعمل الكركم على تفتيح البشرة، ويقوم بتزويدها بفيتامين سي، وهذا ما يساعد في إنتاج الكولاجين داخل البشرة.

أسرار نجاح أفضل ماسك تفتيح البشرة

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تتكون من الكركم كعنصر أساسي في تحضيرها، وإذا كنتي تريدين معرفة إحدى هذه الوصفات قومي بمتابعة هذا المقال.

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة

يوجد العديد من المكونات الذي يتم خلطها مع الكركم لكي تحصلين على بشرة بيضاء ومشرقة، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

المكونات:

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من الطحين.

ماء

طريقة التحضير:

قومي بتطبيق الخطوات التالية لكي تحصلي على بشرة بيضاء، وتتمثل الخطوات في الآتي:

أخلطي الطحين مع الكركم جيدًا في وعاء.

قومي بإضافة الماء بالتدريج، حتى تحصلي على قوام كريمي.

أفردي الكريم على بشرتك، ثم قومي بتدليكة لمدة ٥ دقائق.

أتركي الكريم بعد ذلك على بشرتك لمدة ١٠ دقائق.

أفركي الكريم بيدك، ثم قومي بغسل الوجه بالماء.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام الزبادي مع الخيار.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا، لكي تحصلي على النتيجة التي تفضليها.

طريقة تحضير قناع الكركم والليمون

يمكن تحضير القناع من خلال المكونات التالية:

المكونات:

كركم.

عصير ليمون.

حليب جوز الهند.

طريقة التحضير:

يمكنك الحصول على قناع يجعل بشرتك ناصعة البياض، كما يعمل على إزالة تجاعيد البشرة، من خلال الآتي:

حضري وعاء صغير، وأضيفي إلية ملعقة من الكركم، مع ملعقة من عصير الليمون، ثم قومي بتقليب المكونات جيدًا.

أضيفي كمية مناسبة من حليب جوز الهند إلى الخليط السابق.

قومي بتقليب الخليط حتى تحصلي على قوام القناع المناسب.

قومي بوضع القناع على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل بشرتك، وستشاهدين النتيجة المذهلة على الفور.

فوائد الكركم للبشرة

يوجد العديد من الفوائد التي يقدمها الكركم للبشرة، حيث يعمل على الآتي: