أفضل وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين في المنزل ونظفي جسمك تماماً واجعليه ناعماً

أفضل وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين نستعرضها معكم فعندما نريد إزالة شعر الجسم وخاصة شعر العانة سنبحث عن طرق لا تسبب ألماً ولها تأثيرات قصيرة الأمد ولن تسبب آثاراً جانبية موضعية مثل سواد منطقة العانة، حيث يوفر لنا الفازلين كل هذه المتطلبات في فترة بسيطة ويعطي لنا الفازلين أيضًا بشرة نظيفة بدون شعر، فيمكن إزالة شعر العانة بالفازلين والملح في دقائق قليلة دون الشعور بالألم.

أفضل وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

هذه الوصفة متميزة بالمكونات البسيطة والموجودة في أي منزل وهي:

المكونات:

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من دقيق الحمص.

كمية الماء.

طريقة التحضير:

بعد أن قمنا بتجهيز المكونات المطلوبة نقوم بتحضير الوصفة كالآتي:

نخلط الخل مع ملح الطعام في صحن صغير ونضيف أخيرا كمية مناسبة من الفازلين الطبي.

وبعد خلط هذه المواد معا نضيف الدقيق الأبيض ودقيق الحمص ونضيف كمية قليلة من الماء حسب الحاجة لعمل العجينة و الحصول على نسيج متماسك.

عند الوصول إلى القوام المطلوب نفرد العجينة الناتجة في منطقة العانة أو المنطقة التي سيتم إزالة الشعر منها بشرط أن يكون الفرد في اتجاه نمو الشعر.

تترك حتى تجف في المنطقة ثم نزيلها في عكس اتجاه نمو الشعر لضمان خروج الشعر من الجذور.

بعد أسبوعين نقوم بتكرير الصيغة مرة أخرى حتى يتم إزالة الشعر تمامًا.

تركيبة الفازلين السابقة لها فوائد عديدة في إزالة الشعر: