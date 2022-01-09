أسهل طريقة عمل النوتيلا في المنزل بمكونات بسيطة بنكهة البندق اللذيذة جداً

أسهل طريقة عمل النوتيلا نستعرضها معكم، حيث أن النوتيلا هي واحدة من الحلوى المفضلة للأطفال والكبار في كل أنحاء العالم، ولكن يمكن إرجاع أصلها إلى إيطاليا عندما أضاف الشيف بيترو فيريرو البندق المبشور إلى الشوكولاتة لتقليل كمية الكاكاو المستخدمة في تحضير الشوكولاتة وذلك لأن كمية الكاكاو كانت قليلة في بلده خلال الحرب العالمية الثانية وعرفت النوتيلا منذ ذلك الحين، غالبًا ما تستخدم النوتيلا لإعداد وجبة الإفطار مع الخبز المحمص أو لعمل حلويات مختلفة مثل كعكة الجبن أو كعكة النوتيلا أو الحلويات ولصنع مشروبات مثل مخفوق الحليب والشوكولاتة الساخنة.

أسهل طريقة عمل النوتيلا

المكونات:

340 جم من قطع الشوكولاتة بالحليب.

كوب بندق محمص مقشر.

إثنين من الملاعق الكبيرة زيت نباتي

ثلاثة ملاعق كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في حمام مائي نقوم بتذويب الشوكولاتة وتترك جانباً لتبرد.

نطحن البندق في محضر الطعام حتى يتحول إلى مسحوق.

نضيف الزيت والسكر والكاكاو الخام وخلاصة الفانيليا والملح إلى محضر الطعام.

نضيف الشوكولاتة وتخلط جيدا.

قم بتخزين النوتيلا في وعاء زجاجي محكم الغلق.

المكونات:

علبة من القشطة.

إثنين من الملاعق الكبيرة زيت نباتي.

إثنين من الملاعق الكبيرة كاكاو.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من قهوة نسكافيه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر بودرة.

ظرف واحد من مسحوق كريمة الكراميل.

طريقة التحضير:

نخلط جميع المكونات معًا حتى يذوب السكر والحليب بشكل جيد.

نسكب النوتيلا في العلبة الزجاجية محكمة الغلق.

ستة ملاعق كبيرة من النسكويك

كوب من الزيت.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ظرف واحد من النسكافيه بنكهة البندق.

طريقة التحضير:

قلب السكر والنسكافيه والبودرة في الخلاط الكهربائي والنسكويك حتى يصبح الخليط متجانسًا.

نقوم بإضافة الزيت بالتدريج أثناء الخلط حتى يكون القوام كريمي.

نحتفظ بالنوتيلا في علبة زجاجية مغلقة.

المكونات:

كوبين ونصف كوب من الحليب.

10 ملاعق صغيرة من السكر البودر.

ملعقتين ونصف من النشا.

ملعقة ونصف من الكاكاو.

طريقة التحضير: