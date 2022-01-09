غيري لون شعرك.. مكون رخيض لصبغ الشعر باللون الذهبي اللامع متوفر في كل بيت لتغطية الشيب وتلوين الشعر

غيري لون شعرك.. مكون رخيض لصبغ الشعر باللون الذهبي للامع من الوصفات التي تعطيك نتائج مبهرة أفضل بكثير من الصبغات الجاهزة والتي تضر الشعر، فالفتاة بطبعها تحب التغيير وتحب أن تقوم بتلوين شعرها وفقًا لحالتها المزاجية ويعد اللون الأصفر المحمر هو اللون التريندي لهذه الفترة هو واللون الرمادي، وهذه الخلطة تعطي نتائج مذهلة خاصة بالنسبة للفتيات التي ألوان شعرها فاتحة وليست داكنة كما أن الكركم يعالج العديد من مشاكل الشعر والتي سنقوم بطرحها وذكرها في السطور القادمة.

طريقة وخطوات عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر

مكونات الخلطة:-

كوبان كبيران من الماء النقي.

ملعقتان من الكركم الأصفر.

املأي وعاء كبير بكمية وفيرة من الماء (كوبان كبيران) وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ضعي الكركم في الماء المغلي وقلبيه معه حتى يذوب تمامًا ثم ارفعي الوعاء من على النار واتركيه قليلًا حتى يبرد.

ضعي الخلطة في وعاء له غطاء محكم واضغطيها جيدًا ثم اغسلي شعرك وابدئي في وضع الكركم على الفروة حتى الأطراف.

دلكي شعرك بالخلطة لعدة دقائق ثم البسي غطاء الرأس البلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اشطفي شعرك بالماء النقي والشامبو ولكن يجب أن تتأكدي من أنه تمت إزالة كل بقايا الخليط من على شعرك.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل وشعر أحمر ومثير.

يعمل الكركم على تقوية الشعر وبصيلاته وكذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية التي تعزيز عملها يمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافته.

يعالج قشرة الشعر التي تتسبب في العديد من مشاكل الشعر حيث أن الكركم يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويعالج التهابات الشعر ومشاكله.

الكركم غني بالمعادن المهمة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم حيث أن ذلك يمد الشعر بالنضارة والحيوية واللمعان.

يمكنك إضافة الكركم إلى زيت الزيتون لعلاج مشاكل فروة الرأس وتغذيتها وتعزيز عملها.

يساعد في تطويل الشعر وخاصة الشعر الذي يعاني من عدم إطالته بشكل منتظم وسريع.

كما أن إضافته إلى زيت جوز الهند يعالج جفاف الشعر والهيشان الذي يجعله أكثر عرضة للتقصف.

خطوات الطريقة:-أهم فوائد الكركم للشعر