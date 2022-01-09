خطوة بخطوة .. خطوات تحضير الكيك الاسفنجي في المنزل بأسهل طريقة هش وطري

خطوات تحضير الكيك الاسفنجي نقدمها لكم، حيث يعتبر الكيك الإسفنجي من أفضل أنواع الكيك ويفضله ربات المنازل على عمله دائما وذلك لأن بها الكثير من العناصر المفيدة إلى جانب أنها هشة جدا وخفيفة لا يوجد بها أي دهون لذلك سوف نتعرف على طريقة أعدادها من خلال هذا المقال.

خطوات تحضير الكيك الاسفنجي

أن لهذا الكيك طعم متميز يعشقه الكبار والصغار إلى جانب فوائده المتعددة ويتم عمل هذا الكيك بكل سهولة في المنزل وبمكونات بسيطة جدا توجد لدى كل ربات المنازل وسوف نقوم بأعداده من خلال المكونات التالية:-

مكونات الكيك الاسفنجي

كوب سكر.

٦ بيضات.

فانيليا سائلة .

بيكنج بودر.

كوب دقيق.

يتم عمل الكيك الإسفنجي بكل سهولة في دقائق معدودة دون أي تعب أو مجهود وذلك وفقا للمكونات السابقة سوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية:-

نحضر أناء عميق ونضع به البيض ونقوم بخفقة جيدا مع الفانيليا.

نضع بعد ذلك السكر ونستمر في التقليب حتى يتم ذوبان السكر.

نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر نقوم بإضافته إلى المكونات السابقة نستمر في الخفق حتى تصبح المكونات جاهزة.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونقوم بوضع ورق الزبدة بها ثم نقوم بوضع الخليط فيها.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونقوم بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

نقوم بغمس الشوكة في الكيكة حتى نتأكد من سواها.

نخرجها بعد ذلك ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها مع الشاي الساخن.

أن الكيكة الإسفنجية بجوز الهند والفواكه مفيدة جدا وذلك لاحتوائها على عناصر الفواكه المفيدة للجسم إلى جانب جوز الهند الذي يعتبر من أفضل أنواع المكسرات إلى جانب أنه خفيف جدا وسوف نتحدث عن طريقة إعدادها من خلال النقاط التالية، كما يفضل كل من الكبار والصغار هذه الطريقة عند أعداد الكيكة الإسفنجية فهي مهمة لبناء جسم الأطفال إلى جانب تعتبر الفواكه من أحلى ما يمكن إضافته للحلويات فهو يعطي طعم متميز وتتكون الكيكة من المكونات التالية:-

المكونات

٦ بيض.

فانيليا.

كوب سكر.

كوب دقيق.

كريمة مخفوقة.

موزة مقطعة .

تفاحة مقطعة.

ربع كوب جوز الهند.

بيكنج بودر.

يتم تحضير الكيكة وفقا للمكونات السابقة سوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:-