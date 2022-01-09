حضري في بيتك روج بالكريز في المنزل بعدة خطوات بسيطة طعمه لذيذ وغير مُضر

طريقة عمل روج بالكريز تكون سهلة للغاية ومكونة من مواد طبيعية تسعى كثير من الفتيات والسيدات إلى البحث عن طريقة عملها وذلك لأنها تعطي مظهرا جميلا للشفاه إلى جانب أنها صحية لا تؤدي إلى اسمرار الشفاه أو تحتوي على أي مواد كيمائية لذلك نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الروج.

حضري في بيتك روج بالكريز

أن مكونات عمله في المنزل تكون سهلة وغير مكلفة ويمكن أن تتوفر جميع مكوناته بسهولة في المنزل دون الاحتياج إلى تكاليف عالية، ويعتبر الكريز من الفواكه اللذيذة جدا والمغذية حيث تحتوي على كثير من الفيتامينات وسوف نتعرف على مكونات عمله من خلال النقاط التالية:-

المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

كريز منقوع لمدة ساعتين.

بقايا روج قديم.

طريقة تحضير الروج بالكريز

أن طريقة عمل الروج بالكريز لا تأخذ وقت أو جهد حيث يمكن تحضيرها في المنزل وفقا للمكونات السابقة من خلال الخطوات التالية:-

نحضر علبة فارغة والأفضل تكون زجاجية.

نضع بها ملعقة مع ملعقة زيت الزيتون ونقوم بتقليبهم جيدا.

نقوم بوضع قطع من الروج القديم عليهم مع هرسه جيدا ونستمر في التقليب حيث يصبح المكون متجانس دون أي تكتلات.

نقوم بعد ذلك بوضع قطرات من ماء منقوع الكريز على الخليط ونقلب حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بغلق العلبة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نخرجها ونستعملها في أي وقت.

يمكن أن يتم استعمالها أكثر من مرة في اليوم فهو روج صحي مكون من مكونات طبيعية لا يحدث أي ضرر للشفاه.

طريقة عمل الروج بالايشادوا في المنزل تكون سهلة جدا ويعطي ترطيب رائع للشفاه إلى جانب أننا يمكن أن نختار الألوان التي نريدها من الايشادوا التي لدينا وسوف نوضح طريقة عمله من خلال الأسطر القادمة.

المكونات

لتحضير الروج يجب علينا أن نحضر عدة مكونات تكون متوفرة لدينا في المنزل وهذه المكونات هي:-

٣ملاعق من الفازلين.

ألوان طبيعية من الحلويات أو إيشادوا قديمة.

أضافة رائحة جذابة مثل ماء الورد أو اللافندر أو فانيليا .

طريقة تحضير الروج بالأيشادوا

يتم تحضير الروج وفقا للمكونات السابقة ولتحضيره يجب أن نتبع عدة خطوات وهي:-