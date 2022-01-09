المشروب المعجزة… كوب واحد يوميا يذيب دهون الكرش والافخاد في 3 أيام يسد الشهيه لساعات بدون رياضة

المشروب المعجزة… كوب واحد يوميا يذيب دهون الكرش والافخاد في 3 أيام من خلال وصفة القرفة لتخسيس البطن يمكنك توديع الدهون والترهلات إلى الأبد، والقرفة متوفرة في كل البيوت والمطابخ بشكل مستمر كما أنها لا تكلفك الكثير في شرائها ويمكنك إدخال القرفة في العديد من الأطعمة لتزيد من طعمها اللذيذ وكذلك تعطيك القيمة الغذائية التي تحتوي عليها وذلك إذا كنت لا تحب مشروب القرفة بشكل منفرد، وتعد مشكلة الوزن الزائد والترهلات والدهون الزائدة في الجسم من المشاكل التي يجب علاجها وحلها في أسرع وقت حتى لا تحدث أي مضاعفات أخرى.

كوب واحد يوميا يذيب دهون الكرش والافخاد في 3 أيام

يمكنك استخدام القرفة لعمل خلطة تساعدك في تخسيس البطن والتخلص من الدهون والترهلات المزعجة باتباع الخطوات التالية:-

قومي بغلي كوب كبير من الماء النقي في قدر صغير وأضيفي إليه ملعقة كبيرة قرفة جافة.

اتركي القدر على النار حتى يصل إلى درجة الغليان وذلك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك ارفعي القدر من على النار ثم اتركيه قليلًا حتى يبرد.

يمكنك شربه هكذا أو يمكنك إضافة ملعقة عسل أبيض صغيرة إلى المشروب لزيادة فائدته.

اشربي هذا المشروب يوميًا لمدة 7 أيام فقط وستلاحظين الفرق وأن الدهون بدأت بالزوال بدون أي عناء أو حمية غذائية.

يعمل مشروب القرفة على زيادة حساسية الجسم من الأنسولين وذلك يساعد في خفض مستوى السكر في دم الإنسان وبذلك يساعد في خفض الوزن الزائد ولذلك فهو مفيد إلى أقصى درجة للأشخاص المصابة بمرض السكري بنوعيه الإثنين.

بعد شرب مشروب القرفة تشعر بشعور قوي بالشبع وذلك يقلل من عدد الوجبات التي تقوم بتناولها وتقوم بتناول الأطعمة على فترات طويلة مما يساعد في خفض الوزن.

طعم القرفة لذيذ قد يعطيك الطعم الذي يعطيه السكر ويجعلك تستغنى عن وضع السكر في الأطعمة.

يساعد في التخلص من دهون الجسم الزائدة وخاصة الدهون الثلاثية ويساعد في حرقها بسهولة.

وخاصة الدهون الثلاثية ويساعد في حرقها بسهولة. يخفض مستوى السكر في الدم ويساعد في تعزيز عملية الهضم وحل مشاكل الجهاز الهضمي.

كما أنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

يقاوم الأمراض ويعالج التهابات الجسم والبكتيريا الضارة.

أهم الفوائد الصحية للقرفة الخاصة بالتخسيس