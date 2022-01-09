اعملى اللانشون البيتي الاقتصادي لاولادك احسن وانظف من الجاهز بكثير

اللانشون البيتي الاقتصادي من المؤكد ان اللانشون أصبح من أهم المقبلات التي يعشقها الجميع من الكبير والصغير و بلاخص الاطفال ويطلبونه بشكل مستمر في جميع الأوقات الافطار والعشاء، ولكن الجاهز أصبح من غير آمن لأنهم يقومون بإضافة مواد حافظة كثيرة وهذا سوف يؤثر على صحة الأطفال، ولذلك يا سيدتي حضري بيدك احلى لانشون بيتي بمكونات غير مكلفة اقتصادية جيدا ومتوفرة في كافة المنزل كما أنه سهل جدا في التحضير لا يحتاج خطوات معقدة أو صعبة.

كما ذكرنا لكم هذه الطريقة اقتصادية جدًا وغير مكلفة، والمكونات التي تلزمنا في تحضيره هي:

علبة جبنة مثلثات اي نوع ما يعدل 6 قطع.

5 حبات من البيض.

3 حبات من الحبهان.

ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البصل البودر.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البابريكا.

4 مكعبات من مرقة اللحم.

نصف كوب من الزيت.

لون احمر صحي او بنجر.

شرائح زيتون أخضر.

إذا كنت تريدين تحضير لانشون بيتي اقتصادي من المنزل بخطوات بسيطة جدا حضريه بهذه الطريقة وهي: