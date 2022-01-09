اعملى اللانشون البيتي الاقتصادي لاولادك احسن وانظف من الجاهز بكثير

اللانشون البيتي الاقتصادي من المؤكد ان اللانشون أصبح من أهم المقبلات التي يعشقها الجميع من الكبير والصغير و بلاخص الاطفال ويطلبونه بشكل مستمر في جميع الأوقات الافطار والعشاء، ولكن الجاهز أصبح من غير آمن لأنهم يقومون بإضافة مواد حافظة كثيرة وهذا سوف يؤثر على صحة الأطفال، ولذلك يا سيدتي حضري بيدك احلى لانشون بيتي بمكونات غير مكلفة اقتصادية جيدا ومتوفرة في كافة المنزل كما أنه سهل جدا في التحضير لا يحتاج خطوات معقدة أو صعبة.مقادير اللانشون البيتي
كما ذكرنا لكم هذه الطريقة اقتصادية جدًا وغير مكلفة، والمكونات التي تلزمنا في تحضيره هي:
- علبة جبنة مثلثات اي نوع ما يعدل 6 قطع.
- 5 حبات من البيض.
- 3 حبات من الحبهان.
- ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من البصل البودر.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من البابريكا.
- 4 مكعبات من مرقة اللحم.
- نصف كوب من الزيت.
- لون احمر صحي او بنجر.
- شرائح زيتون أخضر.
إذا كنت تريدين تحضير لانشون بيتي اقتصادي من المنزل بخطوات بسيطة جدا حضريه بهذه الطريقة وهي:
- اولا قومي بوضع 5 حبات من البيض في الخلاط الكهربائي.
- قومي بضربهم جيدا في الخلاط ثم نضيف عليهم الفلفل الاسود مع ضرب المكونات.
- بعد ذلك فرغي حبات الحبهان وناخذ ما بداخلها فقط ونضيفه على البيض ثم نضيف الجبن المثلثات.
- لابد من خلط الجبنة مع البيض جيدا حتى يصبح قوامها ناعم.
- نقوم باضافة التوابل من البابريكا و الكمون و مكعبات مرقة اللحم والبصل البودر والثوم البودر واللون الأحمر.
- نستمر في ضرب المكونات جيدا لكي يصبح قوامه ناعم.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق الابيض مع الزيت ملعقة وملعقة.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كافة المكونات ويصبح قوام خليط اللانشون متماسك قليلاً.
- نضع شرائح الزيتون داخل خليط اللانشون.
- نأتي بكيس حراري او برطمان يتحمل الحرارة ونضع خليط اللانشون بداخله ونغلق عليه جيدا على شكل اسطوانه.
- نقوم بلف الخليط بورق من الالمونيوم ايضا لكي نضمن عدم وصول الماء إليه اثناء التسوية.
- نضع حلة كبيرة على النار ونضيف بداخلها ماء مغلي الى منتصفها ونضع خليط لانشون في الحلة علي درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة.
- نرفعه من على النار ونضعه في الثلاجة ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نقوم بتقطيعه شرائح ويقدم للطعام بالصحة و الهنا.
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اللانشون البيتي الاقتصادي من المؤكد ان اللانشون أصبح من أهم المقبلات التي يعشقها الجميع من الكبير والصغير و بلاخص الاطفال ويطلبونه بشكل مستمر في جميع الأوقات الافطار والعشاء، ولكن الجاهز أصبح من غير آمن لأنهم يقومون بإضافة مواد حافظة كثيرة وهذا سوف يؤثر على صحة الأطفال، ولذلك يا سيدتي حضري بيدك احلى لانشون بيتي بمكونات غير مكلفة اقتصادية جيدا ومتوفرة في كافة المنزل كما أنه سهل جدا في التحضير لا يحتاج خطوات معقدة أو صعبة.مقادير اللانشون البيتي
كما ذكرنا لكم هذه الطريقة اقتصادية جدًا وغير مكلفة، والمكونات التي تلزمنا في تحضيره هي:
- علبة جبنة مثلثات اي نوع ما يعدل 6 قطع.
- 5 حبات من البيض.
- 3 حبات من الحبهان.
- ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من البصل البودر.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من البابريكا.
- 4 مكعبات من مرقة اللحم.
- نصف كوب من الزيت.
- لون احمر صحي او بنجر.
- شرائح زيتون أخضر.
إذا كنت تريدين تحضير لانشون بيتي اقتصادي من المنزل بخطوات بسيطة جدا حضريه بهذه الطريقة وهي:
- اولا قومي بوضع 5 حبات من البيض في الخلاط الكهربائي.
- قومي بضربهم جيدا في الخلاط ثم نضيف عليهم الفلفل الاسود مع ضرب المكونات.
- بعد ذلك فرغي حبات الحبهان وناخذ ما بداخلها فقط ونضيفه على البيض ثم نضيف الجبن المثلثات.
- لابد من خلط الجبنة مع البيض جيدا حتى يصبح قوامها ناعم.
- نقوم باضافة التوابل من البابريكا و الكمون و مكعبات مرقة اللحم والبصل البودر والثوم البودر واللون الأحمر.
- نستمر في ضرب المكونات جيدا لكي يصبح قوامه ناعم.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق الابيض مع الزيت ملعقة وملعقة.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كافة المكونات ويصبح قوام خليط اللانشون متماسك قليلاً.
- نضع شرائح الزيتون داخل خليط اللانشون.
- نأتي بكيس حراري او برطمان يتحمل الحرارة ونضع خليط اللانشون بداخله ونغلق عليه جيدا على شكل اسطوانه.
- نقوم بلف الخليط بورق من الالمونيوم ايضا لكي نضمن عدم وصول الماء إليه اثناء التسوية.
- نضع حلة كبيرة على النار ونضيف بداخلها ماء مغلي الى منتصفها ونضع خليط لانشون في الحلة علي درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة.
- نرفعه من على النار ونضعه في الثلاجة ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نقوم بتقطيعه شرائح ويقدم للطعام بالصحة و الهنا.