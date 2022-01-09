طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء لأنها تجعل الجسم دافئ وتمد الجسم بالطاقه والنشاط الذي يحتاجها الجسم، حيث يمكن تجهيز الهوت شوكليت في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطه وهو من أكثر المشروبات الساخنه المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات اللي يتم تجهيز الهوت شوكليت في المنزل.

المكونات، 2 ملعقة من الحليب المجفف وكوب ونصف ماء ساخن وصلصة شيكولاته وشيكولاته مبشوره معه ثلاث ملاعق من الشيكولاته البودرة وسكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير ، أولا نقوم بتجهيز كوب ونقوم بإضافة في الحليب المجفف ونضع الشوكولاته ثم نضيف السكر عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء الساخن وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ثم نقوم بتجهيز كوب آخر وضعي صلصة الشوكولاته ثم نقوم بإضافة خليط الشوكولاته الذي تم تجهيزه ثم نضع فوقه الشيكولاته المبشوره للتزيين وبعد ذلك يتم تناوله.

عمل مشروب الكاكاو الساخن بالقرفة

المكونات، أربع أكواب من الحليب ونصف كوب من الشيكولاته المفرومه وعود قرفة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الحليب ثم نضع على النار ونقوم بإضافة عود القرفة وبعد أن يصل اللبن إلى مرحلة الغليان نقوم بوضع الشوكولاته ثم يتم تهدئها وتقليبها حتى تذوب الشكولاته تماما .

بعد ذلك نكون برفع الوعاء من على النار ويتم وضع في أكواب التقديم ويتم تناوله ساخنا.

عمل هوت شوكليت النوتيلا

المكونات، ثلاث ملاعق شيكولاته نوتيلا و كوب وثلث ملاعق حليب وسكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير ، يتم وعاء مناسب ثم نقوم بوضع الحليب والنوتيلا على نار متوسطة ويتم تقليبها حتى تذوب الشوكولاته وبعد أن تصبح المكونات متجانسا ثم نقوم بوضع كميه الحليب المتبقيه ثم تترك المكونات على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك يتم رفع من على النار ويوضع في أكواب التقديم ويتم تزيينه بالشوكولاته النوتيلا ورقائق الشوكولاته بالهناء والشفاءن ويعد مشروب الهوت شوكليت من المشروبات اللذيذة والتي يقبل عليها الناس خاصة في الشتاء.