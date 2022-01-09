علامات تدل علي الحمل بولد

مع بداية شهر الحمل وولادة الحلم ، ترتفع التوقعات حول ما إذا كان الصبي أو الفتاة ستولد على أساس معتقدات الأجداد والأساطير التي تحدد جنس الجنين دون فحص طبي، ولكن في أقرب وقت تظهر علامات معينة على الأم، ومع تقدم العلم، لم يتم إثبات صحة وفعالية هذه المعتقدات والخبرات، إلا في متغيرات النسب تتعامل الأسطر التالية مع أكثر العلامات المعروفة لجنس الجني ، مع الأخذ في الاعتبار أن ردود أفعال النساء تجاه التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل تختلف من امرأة إلى أخرى.

غثيان الصباح

تعتقد العديد من النساء أن الحمل بولد ينتج عنه غثيان الصباح أقل من الحمل بالفتاة، الحمل بطفل يرفع مستوى الهرمونات في الجسم مما يساعد في عملية الغثيان ولكن في الواقع يختلف الغثيان من امرأة حامل إلى أخرى، لأنه تم اكتشاف أن النساء اللواتي يعانين من غثيان الصباح الشديد أثناء الحمل لديهن فرصة أكبر لإنجاب طفل.

مشاكل الجلد

تقول الأراء أن الحمل بفتاة سيقلل من جمالك لأنها ستسلبه منك، في حين أن الحمل بصبي لن يتسبب في ظهور حب الشباب أو التجاعيد على بشرتك، ويقال إن المرأة لا تعاني من ذلك قد يعاني الصبي من ظهور النتوءات تحت عينيها أكثر من ظهور المرأة مع الفتاة.

ارتفاع البطن

قد تلاحظ أن العديد من الأشخاص من حولك يحاولون تحديد جنس طفلك عن طريق قياس ارتفاع بطنك. إنهم يعتقدون أن ارتفاع بطنك نحو الأعلى يشير إلى أنك تتوقع فتاة ، بينما يشير الارتفاع نحو الأسفل إلى أنك حامل بولد، في أحيان أخرى ، يعتقد بعض الناس أن البطن المستديرة والأروندي تشير إلى أن القدم بداخلك رجل، بينما تشير البطن المسطحة إلى أنك تحمل امرأة.

لون البول

قد تبدو هذه المعرفة غريبة، لكنها منتشرة على نطاق واسع بين مجموعة من النساء: يعتقدن أن بول عندما يكون غامق يشير إلى الحمل بولد، بينما يشير البول الصافي والفاتح معناه أن الحمل بفتاة.

يوجد خط أسود أسفل السرة

تدور الأسطورة على خط أسود يحمل اسم بنت بالنسبة للمرأة الحامل ، يصبح الخط وراء اسمها أغمق وأكثر قتامة، وهذا غير صحيح بشكل واضح المثير للاهتمام هو أن هذا الخط غير معروف جيدًا ، ومع ذلك يزداد طوله بمقدار سنتيمتر كل أسبوع.