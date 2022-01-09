أنجح الوصفات للتخلص من الشعر الابيض علاج شيب الشعر المبكر نهائيا بدون صبغات

إن ظهور خصلات الشعر الأبيض في رؤوسنا أمر يزعجنا جميعًا ويجعلنا نشعر بالحرج في مواقف متنوعة، وكما نعلم جميعًا، أصبح شيب الشعر المبكر أمرًا شائعًا هذه الأيام بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل نمط الحياة والتغذية والاختلالات الهرمونية، وقد يلجأ الكثير من الناس إلى صبغ الشعر، لكن هذا حل مؤقت وغير دائم، من الممكن معالجة الشيب بشكل طبيعى دون اللجوء إلى صبغات الشعر الكيماوية القاسية التي يمكن أن تستنفد العناصر الغذائية الأساسية في شعرك وتجعله جافًا يصعب تصفيفه فيما يلي ثلاث طرق طبيعية لإبقاء شعرك يبدو شابًا.

1. العلاج التجميلي

صبغ الشعر هو الطريقة الأقدم والأكثر استخداماً لإزالة الشيب. تستخدم العديد من صبغات الشعر للشعر الرمادي مكونات كيميائية مثل الأمونيا، ولكن هناك عددًا كبيرًا من العلامات التجارية الجديدة في السوق التي تستخدم أصباغًا نباتية أو مكونات طبيعية مثل الحناء.

2. العلاجات الطبية

بالرغم من عدم وجود دواء مضاد للشيخوخة يمكن أن يجعلك تبدو أصغر سناً مثل السحر، إلا أن هناك أدوية يمكنها علاج السبب الكامن وراء ظهور الشعر الرمادي. الميلانين هو منتج كيميائي خلوي يمنح بشرتك وشعرك لونهما هذا أيضًا ما يظهر على السطح مثل البرونز.

على الرغم من انخفاض مستويات الميلانين مع تقدم العمر، إلا أن هناك أدوية متاحة للمساعدة في عكس لون الشعر. Auxines و Imatinib Mesylate و Gleever ليست سوى عدد قليل من الأدوية المتاحة بوصفة طبية. لا يمكن وصف هذه الأدوية إلا من قبل طبيبك وقد يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها. ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن جعل شعرك يتألق باستخدام الشعيرات الشعرية المتاحة مجانًا أو إذا أصبح شعرك رماديًا بسرعة كبيرة ، فيجب عليك استشارة طبيبك.

3. العلاجات الموضعية

هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها على شعرك لزيادة محتواه من العناصر الغذائية ومنع ظهور الشعر الرمادي:

زيت الأوجينول – زيت الأوجينول مشتق من جلطات الجيروفلي ويساعد في استعادة اللون الطبيعي لشعرك.

Huile d’Amla – يقوم L’huile d’Amla بتحصين بصيلاتك ، مما يسمح للون الصبغة الطبيعية لشعرك بالظهور بسهولة أكبر.

Ligustrum – يعتمد هذا العلاج الصيني على بلسم فريد من نوعه ، عند وضعه على الجلد ، يتحول الشعر الرمادي إلى اللون الأسود.

ديسموتاز Superoxyde – توجد هذه المركبات بشكل شائع في جل الشعر وتمنع تلف الشعر عن طريق تقوية البصيلات ضد التكسير.

أشواغاندا – المعروف أيضًا باسم “الجينسنغ الهندي” ، يحمي أشواغاندا من شيب الشعر الناتج عن الإجهاد. كما أنه يزيد من كمية الميلانين في الشعر مما يساعد على تغطية الشيب.

شامبو أوميغا 3 – شامبو أوميغا 3 عبارة عن مركبات طبيعية (توجد غالبًا في أسماك المياه الباردة) توفر العناصر الغذائية للشعر والبشرة بينما تحميهم أيضًا من الشيخوخة المبكرة.

Mélanine هو مادة كيميائية موجودة في جسمك تمنح شعرك وبشرتك لونهما. يمكن أيضًا وضعه مباشرة على شعرك.

Retin-A هو نوع من فيتامين أ يستخدم لعلاج التجاعيد. يستعيد Retin-A ، الموجود عادة في الكريمات المضادة للشيخوخة وبالاقتران مع أحماض ألفا هيدروكسي ، اللون الطبيعي لشعرك ويجعله أقوى وأسهل في التصفيف.

يمكنك أيضًا تجربة مكملات الفيتامينات والمعادن المجانية للمساعدة في تقوية شعرك وإبطاء عملية ترققه. تشتهر فيتامينات ب 12 والبيوتين وحمض الفوليك بقدرتها على توفير الطاقة لجسمك ، مما يقلل من الإجهاد وبالتالي يمنع ترقق الشعر المبكر.