أسرع طريقة لتحضير الأندومي في المنزل في عشر دقائق بمذاق شهي

يعتبر الأندومي من أكثر الوجبات السريعة التي انتشرت في مصر وفي جميع دول العالم ونالت على استحسان من قبل جميع الأفراد الكبار والصغار حتى أن الأشخاص لا تستطيع مقاومة وجبة الأندومي بشكل يومي خاصة انها سريعة التحضير لا تجتاز العشر دقائق، وتصاب الأمهات بالقلق الشديد نحو كثرة تناول وجبات الأندومي بالنسبة لأفراد الأسرة والأطفال نظراً لأن أضرار الوجبات السريعة التي تنتشر بها والتي تعتبر السبب الأول في ضعف المناعة وفي ذات الوقت لا تستطيع حرمان الأطفال منها لذلك تبحث عن وجبات بديلة مماثلة لوجبة الاندومي خاصةً أن الدولة الأم اندونيسيا التي قامت بإختراع الأندومي وقد انتشر سريعاً بعد ذلك لها أكثر من طريقة لتحضير الأندومي ولا ترتبط بوجبة الأندومي فقط، لذلك موضوع اليوم عن وجبة الأندومي المنزلية الصحية لتحضيرها في المنزل يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الأندومي في المنزل

مكونات التحضير:

عبوة من النودلز مقدار 200 جرام.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

بهارات من البابريكا والكركم.

واحده من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

شطة حسب الرغبة.

رشة من بودرة الثوم وأخرى من الزعتر.

نصف ملعقة ملح.

كوبين من الماء.

الخطوة الأولى يتم تحضير وعاء صغير الحجم ووضع فيه الماء أولاً ووضع فيها ملعقة صغيرة من الزيت ونتركها علي نار هادئة حتي الغليان. نقوم بتفريغ عبوة النودلز بعد الغليان بحيث يتم تكسيره إلي قطع أو تركه كما هو حسب الرغبة ونتركه دقيقتين على النار. إضافة التوابل من الملح والبهارات التي سبق ذكرها الكاري والكركم ثم تفتيت مرقة الدجاج ووضعها ثم بهارات اللحم التي يتم تحضيرها من العطار والشطة في حالة الرغبة في تناوله حار. يتم تقليب المكونات معاً حتى تمتزج مع استمرار ترك الوعاء على نار هادئة وعند تمام الامتزاج نقوم برفع الوعاء على النار وضع غطاء لمدة خمس دقائق حتى ينضج على البخار وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم.

طريقة التحضير:طريقة أخرى:

يوجد طرق مختلفة لتحضير النودلز عن طريق تحضير وعاء ويوضع فيه النودلز أولاً ثم كافة البهارات وتسخين كوبين من الماء على النار ثم وضعهم على المكونات بعد الغليان ونتركه بضع دقائق ثم تقديمه للتناول.