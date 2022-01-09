طريقة البليلة المعلبه في المنزل، من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجسم هي البليلة المعلبه والتي تحتوي على العديد من العناصر الهامة المفيدة للجسم بجانب أنها لا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود حتى يتم تجهيزها لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل البليلة المعلبة بالخطوات.

عمل البليلة المعلبة

المكونات، 2 علبة حمص وملعقتين خل أبيض وخمس ملاعق زيت زيتون وقليل من الملح وملعقة من الكمون وملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

طريقة التحضير

يتم وضع الحمص في مقلاة وإضافة عليه الماء ثم يتم وضعها على النار حتى يغلي.

بعد ذلك يتم تصفية الحمص من الماء مرة أخرى ووضع ماء السلق جانبا ثم يتم إضافة الحمص في طبق التقديم ويتم إضافة على نصف كوب من ماء السلق و نضع الخل وزيت الزيتون ثم نضيف الملح على حسب الرغبة ونضع الكمون والفلفل الحار وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم تناوله وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بليلة زمان

طيمكنكم من خلال السطور القادمة عمل بليلة زمان بطريقه شهية ولذيذه ولا تحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات حتى يتم تجهيزها فى المنزل وهذه هي المكونات تكفي ل 6 أشخاص ويتم تجهيزها فى أقل من 15 دقيقة ثم يتم تناولها بعد ذلك، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المكونات المطلوبة لتجهيز البليلة والخطوات المحددة والمطلوبة ليتم تجهيز البليلة في المنزل بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ.

المكونات، ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الكمون وملعقة من الفلفل الأخضر وملعقة صغيرة ملح وصنوبر مقلي وكوب ونصف حمص منقوع في الماء لمدة 24 ساعة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء ويوضع على النار ثم نقوم بإضافة الحمص ونضع عليه الماء ويتم تركه على النار لمدة 50 دقيقة على نار متوسطة.

بعد ذلك يتم تصفية الحمص ويوضع في وعاء ونضع عليه الملح والفلفل الأخضر والكمون والملح ثم نقوم بإضافة عليه الصنوبر بالهناء والشفاء، هذا وتعد البليلة واحدة من الأطباق الشهية للغاية والتي تناسب كل الفصول وخاصة فصل الشتاء.