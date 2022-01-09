بني غزالي.. صبغ الشعر بالقهوة وخل التفاح للون ساحر وتخلصي من الشيب مضمونة 100%

حتى تستطيعي الحصول على شعر بني لامع سنتعرف على صبغ الشعر بالقهوة وخل التفاح في المنزل بمكونات بسيطة، حيث أن للقهوة فوائد كثيرة بجانب أهميتها كمشروب يومي في الصباح، فمن خلالها يمكنك عمل وصفات لتغذية الشعر، فخلطها مع الخل يضيف لمعانا جذابا له، ويمكن إضافتها على مجموعة من الزيوت الطبيعية لعمل وصفة مغذية لتغذية الشعر أسبوعيا.

صبغ الشعر بالقهوة وخل التفاح

المكونات

ملعقتان قهوة ناعمة.

ملعقة واحدة كاكاو.

ملعقة من خل التفاح.

ثلاث ملاعق بودرة حناء.

ملعقة زيت زيتون طبيعي.

ماء ساخن.

طريقة عمل خلطة القهوة وخل التفاح

يتم إحضار وعاء من الزجاج، ثم إضافة جميع المكونات السابقة وخلطها جيدا حتى يتم التجانس جيدا بين المكونات، ثم يتم ترك الخلطة لمدة 24 ساعة على الأقل.

في اليوم التالي يتم فرد الخليط من الجذور وحتى الأطراف، ثم لف الشعر وتغطيته ببونيه.

يتم تركه لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو حتى الوصول إلى اللون المطلوب.

غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيدا ثم تجفيفه.

وصفات القهوة لتغذية الشعر

فوائد بن القهوة كثيرة للبشرة والشعر والجسم أيضا، فهي بمثابة وصفة غذائية للشعر عند خلطها مع مجموعة من الزيوت الطبيعية، فعند عمل فنجان قهوة في الصباح لا تسكبين القهوة المترسبة في الفنجان، بل قومي بتخزينها داخل علبة يوم بعد يوم لاستخدامه في ماسكات لعلاج الشعر التالف.

ماسك القهوة للشعر المتساقط الجاف

وللحصول على وصفة لتغذية شعرك قومي بخلط المكونات التالية معا:

ملعقتين من القهوة.

ملعقة واحدة من زيت الأرجان.

نصف ملعقة من زيت اللوز الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

مقدار من خل التفاح.

ثم قومي بوضع الخليط بشكل متساوي على الشعر، واتركيه لمدة ساعتين حتى يستفيد الشعر به، أو نصف ساعة فقط في حالة لبس البروكاب، ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو، ويشطف مرة أخرى بخل التفاح سبق تخفيفه بالماء، ثم يغسل بماء فقط.

صبغ الشعر بالقهوة وخل التفاح مفيدة جدا للشعر سواء لتغذيته ولعلاج التلف أو لصبغه والحصول على شعر بني لامع، فأصبح الآن من السهل عمل صبغة للشعر طبيعية بالقهوة دون مواد كيميائية وفي البيت دون الحاجة للخروج منه.