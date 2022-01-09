وصفات تخسيس الجسم بأكمله بدون ريجيم وبأقل مجهود

وصفات تخسيس الجسم من الوصفات المهمة والتي يبحث عنها عدد ليس بقليل من السيدات والرجال حتي يصلوا إلى الوزن المثالي والحصول علي جسم ممشوق، الجدير بالذكر بأن توجد عدد كبير من الأنظمة الغذائية المتعددة ولكن لا تناسب جميع الأشخاص، واحيانا تعمل وتجد النتيجة المرجوة وأحيانا لا يكون لها أي نتيجة وذلك يرجع إلى اختلاف معدل الحرق بين كل شخص وأخر، ومن جانب يلجأ عدد من الأشخاص إلى تفتيت الدهون باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، واليوم سوف نقدم لكم عدد من وصفات تخسيس الجسم بأكمله بما يشمل منطقة البطن والأرداف.

وصفات تخسيس الجسم بأكمله

لكي تنجح إي وصفة تخسيس عليك بتقليل كمية الطعام الذي تتناوله يوميا، حتي تنجح الوصفة وتلاحظ نجاحها علي مظهرك وشكلك الخارجي، وخاصة يجب تقليل المأكولات الغنية بالدهون والدسمة وإحلال مكان هذه المأكولات الخضروات والفاكهة ولكن بحدود.

وصفة الليمون والماء الفاتر

هذه الوصفة ممتازة ومجربة حيث تجد مكونات هذه الوصفة في كل بيت، فعليك إحضار كوب كبير من الماء وعصر عليه نصف ليمون وشرب هذا المشروب يوميا علي الريق لمدة شهر، حيث أن الليمون يعمل علي حرق الدهون وتخسيس المناطق الصعبة النزول خاصة منطقة البطن والأرداف، ويمكن تكرار هذه الوصفة وتناولها طوال اليوم.

وصفة الثوم

أن تناول 3 حبات متوسطة الحجم من الثوم يوميا علي الريق ثم شرب كوب ماء فاتر بعدهم وبذلك يساعد الثوم علي حرق الدهون وتقليل الوزن بشكل ملحوظ، الجدير بالذكر أن للثوم فوائد عديدة، بالإضافة أنه مذكور بالقرآن الكريم فيمكنك البدء بتناول عدد 1 ثوم ثم اليوم التالي حبيتين ثوم ثم اليوم الثالث 3 حبات ثوم بالتدريج، وإذا كنت مريض قولون فعليك التخلي عن هذه الوصفة.

وصفة الزنجبيل والنعناع

عليك إحضار وناء عميق نضع به ماء ساخن ثم نأتي بثمرة الزنجبيل الطازجة ونقطعها مربعات صغيرة ونضعها بالماء ثم نضع عليها أوراق من النعناع حتي تضيف عليها نكهة وفي نفس الوقت تستفيد من القيمة الغذائية للنعناع، ونضع الإناء علي النار لمدة 30 دقيق حتي يتم غلي الماء تماما ونترك الخليط حتي يبرد ثم نصفيه ونشرب منه قبل كل وجبه.

وصفة الكمون والثوم

عليك إحضار أناء عميق ونضع به عدد 2 كوب ماء ونضع عليهم 10 فصوص من الثوم كبير الحجم ومقطع ثم نضع علي المزيج معلقة كبيرة من الكمون ونضع الخليط علي النار لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نترك الخليط يبرد ثم نضربه في الخلاط ثم نصفيه ونشرب منه كوب كامل علي الريق.

وصفة الشاي الأخضر

أن تناول الشاي الأخضر بشكل يومي من الوصفات المهمة جدا في حياتنا اليومية والهدف من شربه هو الحصول علي مضادات الأكسدة وهذه المضادات تعمل علي حرق الدهون وخفض الوزن بالإضافة إلى استفادة الجسم من العديد من المعادن المختلفة والفيتامينات المتعددة، وان الشاي الاخضر يعمل علي حرق دهون البطن بالتحديد، ويمكنك إضافة إي نكهة علي الشاي الأخضر مثل النعناع أو الكمون أو القرفة وهذه التوابل تعمل أيضا علي حرق الدهون بشكل كبير.