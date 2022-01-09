انقذ اسنانك من التسوس.. تبييض الاسنان فى 3 دقائق كالؤلؤ وازالة الجير والاصفرار نهائيا اقوى من الليزر

انقذ اسنانك من التسوس.. تبييض الاسنان فى 3 دقائق ، الأسنان تفقد دائما لونها المميز باللون الباهت في بعض الأحيان، إذا قمنا بالتعرض لبعض المشاكل الصحية، او تعرضنا ايضا لتناول بعض المشروبات الداكنة أو عدم غسيل وتنظيف الأسنان بصفة مستمرة؛ وكل هذه قد تكون اضرارا لهذا السبب يجب أن نقوم بتنظيفه وتبييض الأسنان بصفة مستمرة حتى نحصل أيضا على الابتسامه الهائلة، والتي تعد من ضمن الأمور التي يجب أن نقوم باستخدامها لتبييض الأسنان في بعض الوصفات الطبيعية، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ولا يوجد منها أي أضرار.

انقذ اسنانك من التسوس.. تبييض الاسنان فى 3 دقائق

زيت جوز الهند من ضمن الزيوت التي يجب أن نقوم باستخدامها بشكل دائم، وذلك لأنها تساعد ايضا على اعطاء رائحة مميزة للفم بالإضافة إلى ذلك تقضي تماما على البكتيريا والفيروسات التى تتواجد فى الأسنان؛ بذلك يمكن ايضا نقوم بتنظيف الأسنان باستخدام زيت جوز الهند بشكل يومي على الاقل مرة يوميا حتى نحصل ايضا على تبييض الاسنان.

من الجدير بالذكر أن البيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز كما يطلق عليها البعض هو من ضمن المكونات المتميزة جدا التى يجب أن نقوم باستخدامها لتبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار التى يتواجد في الفم لذلك عزيزي القارئ يمكن أيضا أن تتبع الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال السطور القادمة لكي تندهش من النتائج المبهرة:-

3 ملاعق من صودا الخبز.

ملعقتين من معجون الأسنان.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

الطريقة :-

اولا يجب ان نقوم بإضافة صودا الخبز الى معجون الأسنان.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمون.

نخلط المكونات جيدا و نبدأ به استخدامه على الأسنان من خلال الفرشاة.

هذه الوصفة تكرر مرة يوميا.

وسوف تلاحظ النتائج المبهرة بعد مرور اسبوع من التخلص من الاصفرار والجير التي يتواجد فيها الأسنان.

كما يعد خل التفاح من ضمن المنتجات الطبيعيه جدا التي تتواجد داخل جميع المنازل، والتي من خلالها نحصل أيضا على تفتيح الاسنان والتخلص من الاصفرار التي تتواجد فيها كما أن تآكل مينا الأسنان قد يعتبر ضررا كبيراً، لبعض الأشخاص إذا قمنا أيضا الإفراط بتناول بعض حلويات او بعض المشروبات الداكنة.

2 ملاعق من خل التفاح.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

معجون الأسنان