بديل البوتوكس.. ماسك لشد البشرة المترهلة وتفتيحها وإزالة التجاعيد لبشرة أصغر 10 سنوات والنتيجة مذهلة

ترهل الجلد هو عملية طبيعية، ولكن يمكن تقليلها من خلال عدة وصفات طبيعية، يعد ماسك لشد البشرة المترهلة من أسهل طرق الحفاظ على حيوية البشرة وجمالها ويجعلها ذات بريق لامع وجذاب، أجمل شئ يحافظ على شباب الوجه، فإنه يشد الوجه ويجعل البشرة صافية.

ماسك لشد البشرة المترهلة

يوجد أفضل الماسكات لشد البشرة المترهلة وإزالة التجاعيد منها، اربع خلطات بسيطة يمكنك فعلها مرتين في الأسبوع لمنع التجاعيد، وهذا أفضل ماسك لشد الوجه وتبيضه

خلطة الطماطم والشوفان للوجه

المكونات

عصير الطماطم بمقدار 3 معالق.

الشوفان المطحون بمقدار معلقتين.

التحضير

اخلطي المقادير جيداً مع بعض، مع التدليك بحركة دائرية، وتدليك الرقبة بحركة من أسفل لأعلي، وبعد ذلك واغسلها بماء بارد، بعد تركها 15 دقيقة من وضعها علي البشرة.

ماسك الخميرة وعصير الليمون لشد الوجه

المكونات

خميرة فورية بمقدار نصف معلقة.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات جيداً مع بعض، واتركيها لمدة 15 دقيقة في الثلاجة، وبعد ذلك ضعيه على وجهك ماعدا منطقة العين، وضعيه فترة مدتها 20 دقيقة، وبعد ذلك واغسلي وجهك بماء بارد.

ماسك الموز والعسل الطبيعي وزيت الزيتون لشد الوجه

المكونات

موزة مهروسة.

زيت زيتون بمقدار معلقة.

عسل نحل بمقدار معلقة.

طريقة التحضير

قومى بمزج الخليط مع بعض جيداً، وضعيه بعد ذلك على الوجه والرقبة مع الفرك جيداً بحركات دائرية، وبعد ذلك اتركيه لمدة 25 دقيقة ثم غسله بالماء البارد.

بديل البوتوكس الطبيعي

المكونات

زيت زيتون بمقدار معلقة.

عصير الجذر بمقدار معلقتين.

قشر البرتقال بمقدار معلقة.

زبادى بمقدار معلقة كبيرة.

امزجى المكونات جيداً مع بعض، ثم بعد ذلك ضعيهم على الوجه والرقبة لمدة 5 دقائق، ثم الغسيل.

الحرص على السوائل شرب الماء والعصائر الطبيعية، فقلة شرب الماء يعتبر السبب الأساسي في ظهور التجاعيد في البشرة.

تناول غذاء يضم المعادن والفيتامينات للحصول على بشرة حيوية.

تجنب التدخين لأنه يسرع ظهور آثار التعب على الوجه وكذلك تجفيف الجلد.

النوم الكافي لمدة 7 ساعات على الأقل بشكل مستمر حيث ان الجلد في الليل يجدد خلاياه.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، حيث ان أشعتها الضارة تجف الجلد وبالتالي تسريع ظهور التجاعيد.

الاستمرار في الماسكات الطبيعية، التى بالتالي تعوض البشرة عن الزيوت والفيتامينات الضرورية للبشرة.

نصائح للحد من ترهل الجلد

في النهاية نكون قد وضحنا الماسكات الضرورية للبشرة ونصائح للحد من ترهل البشرة وظهور تجاعيد وجفاف البشرة، يعتبر ماسك لشد البشرة المترهلة مفيد للبشرة يعوضها عن الزيوت والفيتامينات اللازمة للبشرة.