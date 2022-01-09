اصنعى فى بيتك الكشرى المصرى مثل المحلات خطوة بخطوة وبأقل التكليف

الكشرى المصرى من أكثر الأكلات المشهورة في مصر والمصريين حيث أن المصريين يتقنون صنعة وغير أن مذاقه لذيذ إلا أنه يحتوى على قيمة غذائية كبيرة حيث يوجد به أرز وعدس وعصير طماطم وبصل والكثير من المكونات التى تعطى الجسم طاقة وفى هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل وجبة الكشري المصري خطوة بخطوة وبكل سهولة.

طريقة تحضير الكشرى المصرى

مكونات الوصفة:

نصف كيلو عدس.

نصف كيلو من الارز.

ربع كيلو مكرونة سباجيتى.

ربع كيلو من المكرونة الصغيرة.

ربع كيلو حمص.

كيلو من البصل.

اربعة ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقتان من الطحين.

زيت زيتون.

زيت نباتى للقلى.

اولاً نقوم بنقع العدس يوم مسبق أولا قبل البدء فى العمل بثلاث ساعات، نقوم بتسوية الأرز والعدس والحمص والمكرونة كل مكون وحده فى قدر على النار . نقوم بتسوية الحمص فى وعاء على نار ونغطيه بالماء ونضيف إليه ملعقة صغيرة ملح ونتركه حتى ينضج. وفى إناء آخر نضع فيه العدس ونغطيه بالماء مع القليل من الملح ونتركه على النار 10 دقائق ثم بعد ذلك نصفيه ونتركه جانباً. ونقوم بتسوية المكونة الصغيرة والمكرونة السباجيتى كلاً على حدة بالطريقة المعتادة الماء ونضيف إليه الملح والقليل من الزيت حتى لا تلتصق ببعضها بعد أن تنضج نصفيها ونتركها جانباً. وفى وعاء عميق نضع ثلاث اكواب من الماء ومعهم ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة ملح وعند بدء الماء بالغليان نقوم بإضافة الأرز المغسول مسبقاً ونجعل النار هادئة ونغطى القدر حتى ينضج الأرز. نقوم بتقطيع البصل إلى جزئين الجزء الأول يكون قطع صغيرة ونقوم بتحميرة والثانى يكون قطع كبيرة ويترك جانباً. نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض فى طبق ونضع شرائح البصل المقلية عليهم للتزيين.

نقوم بتقشير الطماطم وضربها فى الخلاط حتى تصبح عصير. نشوح الثوم المفروم فى طاسة مع ملعقتين زيت حتى يتحول لونة ذهبى. نضيف إلى الثوم عصير الطماطم وملعقة سكر وملعقة ملح وخل وليمون وكوب ماء ونتركها للغليان مع تقليبهم جيداً.

طريقة اعداد الوصفة:طريقة عمل صلصة الكشرى: