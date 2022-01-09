كريم الخميرة الرهيب لتبييض البشرة وشدها وتسمين الخدود خلال أيام

كريم الخميرة لتفتيح وتسمين الوجه، يمكن تحضير كريم الخميرة في المنزل بدون تكلفة، كريم الخميرة يحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة للوجه، تتعدد وصفات تحضير كريم الخميرة وسوف نذكر لكم أهم هذه الوصفات للاستفادة منها فى شد الوجه وتبييضه وملئ الخدود ليعطى الوجه مظهراً رائعاً ولبشرة نضرة صحية ومشرقة دائماً عليكم إتباع كريم الخميرة بالحلبة لبشرتك، تابعينا لنتعرف على الطريقة.



ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.

ملعقتين كبيرتين ماء ورد.

تطحن الحلبة جيداً ويضاف إليها الخميرة ونضع ماء الورد و نقلب المكونات حتى تمتزج.

نقلب المكونات حتى تمتزج. نغسل الوجه ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر وتكرر مرتين بالأسبوع.

من أول أسبوعين سوف تلاحظين النتائج الفعالة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة عصير ليمون.

تخلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط كريمي.

يغسل الوجه ويجفف ونضع طبقة غير سميكة من الكريم على الوجه مع مراعاة البعد عن العيون.

يترك كريم الخميرة والزبادي على الوجه لمدة نصف ساعة.

ننظف الوجه جيداً بالماء الفاتر ونكرر وضع الكريم أكثر من مرة في الأسبوع.

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

يخلط الخميرة مع والنشا والبيكنج بودر ثم نضيف العسل وماء الورد.

نقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.

نضع كريم الخميرة والنشا على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة. يغسل جيداً بالماء الفاتر ثم يتم استخدام كريم للترطيب.

ملعقة كبيرة خميرة.

كمية من فيتامين أ.

ملعقة كبيرة ماء مقطر.