صحة

كريم الخميرة الرهيب لتبييض البشرة وشدها وتسمين الخدود خلال أيام

0 نشر
0 تبليغ

كريم الخميرة لتفتيح وتسمين الوجه، يمكن تحضير كريم الخميرة في المنزل بدون تكلفة، كريم الخميرة يحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة للوجه، تتعدد وصفات تحضير كريم الخميرة وسوف نذكر لكم أهم هذه الوصفات للاستفادة منها فى شد الوجه وتبييضه وملئ الخدود ليعطى الوجه مظهراً رائعاً ولبشرة نضرة صحية ومشرقة دائماً عليكم إتباع كريم الخميرة بالحلبة لبشرتك، تابعينا لنتعرف على الطريقة.

طريقة عمل كريم الخميرة بالحلبة
  • ملعقة كبيرة خميرة.
  • ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.
  • ملعقتين كبيرتين ماء ورد.
خطوات تحضير كريم الخميرة والحلبة
  • تطحن الحلبة جيداً ويضاف إليها الخميرة ونضع ماء الورد ونقلب المكونات حتى تمتزج.
  • نغسل الوجه ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه.
  • يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر  وتكرر مرتين بالأسبوع.
  • من أول أسبوعين سوف تلاحظين النتائج الفعالة.
طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي
  • ملعقة كبيرة خميرة.
  • ملعقة كبيرة زبادي.
  • ملعقة عصير ليمون.
خطوات تحضير كريم الخميرة والزبادي
  • تخلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط كريمي.
  • يغسل الوجه ويجفف ونضع طبقة غير سميكة من الكريم على الوجه مع مراعاة البعد عن العيون.
  • يترك كريم الخميرة والزبادي على الوجه لمدة نصف ساعة.
  • ننظف الوجه جيداً بالماء الفاتر ونكرر وضع الكريم أكثر من مرة في الأسبوع.
طريقة عمل كريم الخميرة والنشا
  • ملعقة كبيرة خميرة
  • ملعقة كبيرة نشا.
  • ملعقة كبيرة عسل.
  • ملعقة صغيرة ماء الورد.
خطوات تحضير كريم الخميرة والنشا 
  • يخلط الخميرة مع والنشا والبيكنج بودر ثم نضيف العسل وماء الورد.
  • نقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.
  • نضع كريم الخميرة والنشا على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة. يغسل جيداً بالماء الفاتر ثم يتم استخدام كريم للترطيب.
مكونات كريم الخميرة مع فيتامين أ
  • ملعقة كبيرة خميرة. 
  • كمية من فيتامين أ.
  • ملعقة كبيرة ماء مقطر.
خطوات تحضير كريم الخميرة وفيتامين أ
  • نخلط كل من الخميرة والفيتامين والماء المقطر.
  • يتم توزيع كريم الخميرة على الوجه ويترك الكريم على الوجه حتى يجف.
  • ننظف الوجه بالماء الفاتر ويتم وضع الكريم مرتين في الأسبوع.
  • ومن الأسبوع الأول سوف تحصلين على نتائج مبهرة.

الوسوم

كريم الخميرة لتفتيح وتسمين الوجه، يمكن تحضير كريم الخميرة في المنزل بدون تكلفة، كريم الخميرة يحتوي على فيتامينات وعناصر مفيدة للوجه، تتعدد وصفات تحضير كريم الخميرة وسوف نذكر لكم أهم هذه الوصفات للاستفادة منها فى شد الوجه وتبييضه وملئ الخدود ليعطى الوجه مظهراً رائعاً ولبشرة نضرة صحية ومشرقة دائماً عليكم إتباع كريم الخميرة بالحلبة لبشرتك، تابعينا لنتعرف على الطريقة.

طريقة عمل كريم الخميرة بالحلبة
  • ملعقة كبيرة خميرة.
  • ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.
  • ملعقتين كبيرتين ماء ورد.
خطوات تحضير كريم الخميرة والحلبة
  • تطحن الحلبة جيداً ويضاف إليها الخميرة ونضع ماء الورد ونقلب المكونات حتى تمتزج.
  • نغسل الوجه ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه.
  • يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر  وتكرر مرتين بالأسبوع.
  • من أول أسبوعين سوف تلاحظين النتائج الفعالة.
طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي
  • ملعقة كبيرة خميرة.
  • ملعقة كبيرة زبادي.
  • ملعقة عصير ليمون.
خطوات تحضير كريم الخميرة والزبادي
  • تخلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط كريمي.
  • يغسل الوجه ويجفف ونضع طبقة غير سميكة من الكريم على الوجه مع مراعاة البعد عن العيون.
  • يترك كريم الخميرة والزبادي على الوجه لمدة نصف ساعة.
  • ننظف الوجه جيداً بالماء الفاتر ونكرر وضع الكريم أكثر من مرة في الأسبوع.
طريقة عمل كريم الخميرة والنشا
  • ملعقة كبيرة خميرة
  • ملعقة كبيرة نشا.
  • ملعقة كبيرة عسل.
  • ملعقة صغيرة ماء الورد.
خطوات تحضير كريم الخميرة والنشا 
  • يخلط الخميرة مع والنشا والبيكنج بودر ثم نضيف العسل وماء الورد.
  • نقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.
  • نضع كريم الخميرة والنشا على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة. يغسل جيداً بالماء الفاتر ثم يتم استخدام كريم للترطيب.
مكونات كريم الخميرة مع فيتامين أ
  • ملعقة كبيرة خميرة. 
  • كمية من فيتامين أ.
  • ملعقة كبيرة ماء مقطر.
خطوات تحضير كريم الخميرة وفيتامين أ
  • نخلط كل من الخميرة والفيتامين والماء المقطر.
  • يتم توزيع كريم الخميرة على الوجه ويترك الكريم على الوجه حتى يجف.
  • ننظف الوجه بالماء الفاتر ويتم وضع الكريم مرتين في الأسبوع.
  • ومن الأسبوع الأول سوف تحصلين على نتائج مبهرة.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا