أسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين الثوم من السنة للسنة من غير ما يبوظ أويتغير طعمة أو لونه

تخزين الثوم، هو من أهم المهام المنزلية التي تقوم بها جميع ربات المنازل، حيث أن الثوم من أهم العناصر الغذائية المستخدمة في كل الأكلات الخاصة باللحوم والأسماك والمقبلات والسلطات، ولذلك فلابد من وجود الثوم باستمرار في المنزل، كما أن الثوم له الكثير من الاستخدامات في الوصفات العلاجية المستخدمة في علم الطب النبوي والطب بالأعشاب والطب البديل، فثبتت جميع الدراسات أن الثوم من أهم النباتات التي تعالج جميع مشاكل الجسم الصحية ومشاكل البشرة والشعر، ولهذا فإن مهمة تخزين الثوم لفترات طويلة من أهم النقاط التي يجب التحدث عنها

الطريقة الأولي لتخزين الثوم من السنة للسنة

يحرص جميع الطهاة على تخزين الثوم باستمرار في الثلاجات الخاصة بهم من أجل استخدامه بشكل يومي دون الحاجة إلى الذهاب والبحث عنه في الأسواق الغذائية، حيث يتم تخزينه كالتالي:

نقوم بإحضار الكثير من فصوص الثوم ثم نقوم بتقشيرها ثم نقوم بهرسها ناعم جدا، ثم نقوم بوضعها في برطمان زجاجي داخل الثلاجة أو الفريزر من أجل استخدامه في أي وقت.

يفضل بعض الناس تخزين الثوم المجفف، حيث يتم تقشير الكثير من فصوص الثوم، ثم يتم وضعها في الهواء الجوي تحت أشعة الشمس لمدة يومين من أجل تجفيفها تماما، أو يتم تحميصها في الفرن الكهربائي، ثم يتم الاحتفاظ بالثوم المجفف في الثلاجة لوقت استخدامه، حيث أن الثوم المجفف يتميز برائحة قوية جدا عند إضافته للطعام وخاصة لتسوية الدجاج واللحوم.

طريقة آخري لتخزين الثوم لأطول فترة

يمكن تخزين الثوم لوقت طويل في الثلاجة من أجل إمكانية استخدامه فيما بعد، حيث أن الثوم قد يقل وجوده في الأسواق بسبب كثرة الإقبال عليه من جميع المستهلكين، وفكرة تخزين الثوم لوقت أطول من أفضل الأفكار، حيث يتم الاحتفاظ بالثوم لوقت طويل كالتالي: