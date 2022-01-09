القرص الطرية الفلاحي هشه جدا زي القطنه بطعم وريحة زمان و بأسهل طريقه هتعملوها

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية الفلاحي من المخبوزات اللذيذة الأكثر شعبية التي يعتاد الكثير تناولها وتقديمها فى المناسبات والأعياد وأيضا عند الفطور وتحضيرها بالسمن البلدي الذي يعطى مذاق ورائحة مميزة لا تقاوم وتتعد طرق حشوها فيمكن تقديمها بحشوة العجوة أو القرفة أو الجبن ولكلا منها طعمه الشهي اللذيذ، فإليك طريقة عمل القرص الطرية بكل أسرارها وتكاتها.

طريقة عمل القرص الطريقة

المكونات:

– كيلو دقيق متعدد الاستخدام.

– كوب إلا ربع زبدة.

– ربع كوب زيت.

– 3 ملاعق كبار لبن بودر.

– 2 ملعقة كبيرة قشطة.

– 2 ملعقة كبيرة سكر.

– كوب ونصف زبادي.

– ملعقة كبيرة خميرة.

– ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

نحضر وعاء نضع به الدقيق واللبن البودر والبيكنج بودر والملح ونقلب تلك المكونات الجافة جميعها حتى تمتزج مع بعضها.

فى إناء أخر به كوب ماء نضع الخميرة والسكر ونقلبهما معا ثم نتركها حتى ترتفع الخميرة.

فى مقلاة على النار نضع مقدار الزبدة مع الزيت ثم نضف عليهما القشطة ونقلب المكونات معا.

نضع خليط الزبدة والقشطة على خليط الدقيق ونعجن المكونات مع بعضها باليد ونحصل على قوام عجينة مناسب.

نضف الزبادي والخميرة ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس العجينة وتصبح ناعمة وطرية.

نغطى الوعاء جيدا ونتركه فى مكان دافئ حتى يرتفع سمك العجينة وتتخمر.

نبدأ فى تشكيل العجينة على شكل كور متساوية الحجم.

نشكل العجوة أيضا على شكل كور صغيرة نخلط كل كورة من العجوة بالزيت والسمسم).

نأخذ كل كورة العجينة ونفردها على شكل دائرة ثم نضع عليها العجوة ونفردها بداخل القرص على أن نترك مساحة فارغة من الحواف.

نغلق حواف القرصة على العجوة حتى نغطيها نهائيا ونضغط عليها حتى تتساوى.

نكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من تشكيل جميع القرص ثم نتركها حتى تتخمر مرة أخرى.

نرص القرص فى صاج الخبز وندخله الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية على أن يتم تسخينه قبل الخبز بربع ساعة.

بعد إخراجها من الفرن يجب تغطينها حتى لا تنشف وتبقي طرية، ويمكن الاحتفاظ بها في عبوة محكمة الغلق.

خطوات تحضير القرص الطريقة في البيت