طريقة سهلة لعمل محشي البصل وبخطوات بسيطة والمكونات موجودة في البيت والطعم جنان

تعتبر المحاشي من الوجبات المفضلة التي تتقنها كل ربة منزل، ولكل بلد طريقة معينة في حشو الخضار حيث تختلف من مكان لآخر وطريقة طهيه التي تجعل من كل نوع خضار طعم مختلف عن الآخر، وهناك العديد من أنواع المحاشي مثل الكوسة، والفلفل الرومى، والبصل، والطماطم، والكرنب، والباذنجان، وورق العنب، ولأن أغلب السيدات والفتيات يرغبن في عمل أكلة المحشي إلا أنهن يعتقدن أن عمل المحشي صعب ويأخذ وقتاً طويلاً، لذا سنقدم لكي طريقة محشي البصل بطريقة مميزة وسريعة.

طريقة عمل محشي البصل بسهولة

هناك أنواع كثيرة من المحاشي التي تقوم بطهيها بإستمرار المرأة المصرية، وفي أغلب البلدان يحددون يوماً لطهيه، وفي بلدان أخرى يكون هو الطبق الرئيسي في العزائم، ولكن هناك أشخاص لا يعلمون شيئاً عن محشي البصل، والذي يعد من أفضل أنواع المحاشي وأفيدها لإحتواء البصل على مضادات أكسدة تساعد في رفع المناعة، ومن خلال المقال يمكنك معرفة طريقة طهيه.

يعتقد البعض أن عمل محشي البصل من أنواع المحشي الغريبة الغير معتادة ولكنه من الأنواع اللذيذة، وإليك الطريقة كالآتي:

كمية من البصل متوسط الحجم للحشو.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

عدد إثنان حبة طماطم كبيرة مبشورة.

ملعقتين مفرومين من الشبت والبقدونس والكسبرة.

ملح وفلفل أسود حسب رغبتك.

كمون وكركم وبهارات حسب رغبتك.

فلفل رومي مفروم.

ثلاث ملاعق من سمن.

كوب من الأرز المصري مغسول ومصفى.

ملعقة من عصير الليمون (إختياري).

كوب وربع من الشوربة أو الماء المغلي مع مكعب مرقة دجاج أو لحم.

نظفي البصل المراد حشوه وإغسليه جيداً.

في وعاء قومي بسلق البصل مع رشة من الملح.

إشطفي البصل وإتركيه يجف ويبرد.

في وعاء على النار ضعي ملعقتين من السمن، وضعي البصل المفروم، والفلفل المفروم، وقلبي حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

ضيفي اللحمة المفرومة وإستمري في التقليب حتى يتغير لونها وتنضج.

أضيفي الملح والفلفل والكمون والكركم والبهارات.

ضعي الطماطم المبشورة.

إستمري في التقليب ثم ضيفي الأرز، وقلبي وإغلقي النار.

إنتظري حتى يبرد قليلاً، وضعي الخضار المفروم وقلبي الخلطة.

إبدئي في حشو البصل و وضع خلطة الأرز، واللحمة بين طبقات البصل.

رتبي البصل الذي تم حشوه في وعاء الطهي.

أضيفي الشوربة المغلية على محشي البصل على نار عالية حتى تبدأ في الغليان، ثم إخفضي درجة الحرارة.

ضعي ملعقة عصير الليمون حسب رغبتك.

إنتظرى حتى يتم نضجه.

ثم إحضري طبق التقديم وضعي فيه محشي البصل.

مكونات عمل محشي البصلطريقة التحضير