القناع الجيب.. ماسك ليلي لشد الوجه وتبييضه وإزالة التجاعيد يخفي كل علامات السن مضمون 100%

تبحث السيدات دائماً عن ماسك ليلي لشد الوجه واحدة من أفضل الطرق التي يمكنك رعاية بشرتك من خلالها هو الحفاظ على روتين العناية الليلية بالبشرة، والجلد يجدد الخلايا دائما أثناء النوم، لذلك تكمن الأهمية فى استخدام الماسكات الليلية بشكل أسبوعي متكرر، للحصول على بشرة صافية.

ماسك ليلي لشد الوجه

يوجد العديد من الماسكات التي تعمل على شد الوجه منها ماسك الخميرة لشد الوجه

المكونات

خميرة طبيعية بمقدار مكعب.

ماء ورد.

ماء دافئ بمقدار ملعقة صغيرة.

حمص مطحون.

طريقة التحضير

امزجي الماء كويس مع الخميرة، ثم ضعيه على الوجه والرقبة، اتركيه حتى يجف وتشعرين بالشد في الوجه، ثم قومي بغسيل الماسك بماء دافئ، ثم امسحي وجهك بماء الورد حتى يعمل على ترطيبه.

ماسك زيت الزيتون والزبادي للحد من الجفاف

المكونات

زبادي بمقدار ملعقة كبيرة.

زيت زيتون بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

امزجي زيت الزيتون والزبادي جيداً، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى نصف ساعة، ثم قومي بغسيل الماسك بماء فاتر.

ماسك زيت اللوز والعسل

المكونات

عسل بمقدار ملعقة صغيرة.

جوز هند بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

امزجي العسل جيداً مع جوز الهند، ثم ضعيه على الوجه لمدة ربع ساعة مرة واحدة في الأسبوع حتى تعمل على ترطيب الوجه.

يجب غسل الوجه جيداً بالماء والغسول الخاص بالبشرة قبل وضع الماسك.

بعد وضع الماسك يجب قفل مسام الوجه عن طريق وضع ماء الورد على الوجه للترطيب.

نصائح عند القيام بالماسك الليليقناع البيض

المكونات

بياض البيضة.

سكر بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

زبادي بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

اخلطي بياض البيض بالسكر والزبادي مع التقليب جيداً، ثم اتركيه على الوجه حتى ينشف ويجف، ثم قومي بغسل الوجه بماء دافئ، مع التكرار مرة واحدة في الأسبوع، كما يمكن ان تستخدمي صابونة الكولاجين لشد البشرة بشكل يومي لتحصلي على نتيجة فورة و سريعة مع الماسك.

في النهاية قمنا بتوضيح مدى أهمية وفائدة ماسك ليلي لشد الوجه ، وتكمن مدى أهمية الماسك الليلي وأوجه الاستفادة منه وذلك لان الجلد يجدد الخلايا دائما أثناء النوم، لذلك تكمن الأهمية في استخدام الماسكات الليلية بشكل أسبوعي متكرر، والترطيب بعده بماء الورد، وأيضا هناك ماسكات لا يمكن أن تكون غير مرة واحدة في الأسبوع.