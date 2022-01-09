التحبيشة الخطيرة.. طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم لأحلى طبق فول على الفطار والعشا

طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم، يعد الفول المصري من الأكلات المعروفة عند كل طبقات الشعب حيث أنها تعتبر من الأكلات التي يقوم بتناولها الشعب المصري يوميا كما أنها غنية بالفيتامينات والبروتينات اللازمة لبناء الجسم، واليوم سنخبركم بأفضل طريقة لعمل الدقة أو التحبيشة لطبق فول زي العربيات.

طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم

كل بلد لها طريقه في تدميس و عمل دقة الفول وليس كل بلد مثل الأخرى بل تختلف في المكونات والطريقة وتعتبر الدقة هي ما تجعلنا نتذوق الطعام حيث أنها مجموعة من التوابل التي تعطي الفول المذاق الممتاز وفيما يلي سنوضح طريقة عمل تحبيشة فول العربيات.

مكونات دقة الفول:

ربع كوب من عصير ليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

كوب واحد من الماء العادي.

5 معالق من الخل الأبيض العادي.

4 معالق صغيرة من الشطة الحمرا الحارة.

10 فصوص من الثوم الذي سبق طحنه.

نقوم بوضع جميع مكونات دقة الفول في الكبة أو الخلاط الكهربائي عصير الليمون والكمون وكوب الماء والخل والشطة والثوم ونقوم بطحنها جيدا في الكبة الكهربائية حتى يتم التجانس تماما.

بعد تمام تجانس جميع المكونات قومي بوضع ذلك الخليط في حلة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة ونتركها علي النار حتى الغليان لمده ربع ساعة كاملة.

بعد ربع ساعة نقوم بإغلاق النار عليها ونتركها في جانب حتى تبرد تماما حتى نقوم بتخزينها.

عندما تبرد تمام نقوم بأخذ الخليط ووضعه في إناء ذو غطاء أو برطمان محكم الغلق حتى نستطيع استخدام دقة الفول في أي وقت نريده بجانب الفول لتعطينا المذاق الذي نريده مثل الدقة التي يقدمونها في المطاعم.

تحبيشة الفول

قمنا اليوم بشرح طريقة عمل دقة الفول مثل المطاعم حيث أن الفول المدمس. من الأكلات التي لا غني عنها داخل كل البيوت في جميع الدول العربية. فلا يخلو منزل من وجود الفول بداخله وذلك كونه مصدر مهم للبروتين. حيث يؤكل الفول دائما سواء على الفطور أو على السحور في رمضان. وقد استطعنا أن نقدم لكم طريقة مبسطة لعمل الدقة مثل المطاعم.