وداعاً للفراغات.. تكثيف الرموش والحواجب طبيعياً بوصفة سحرية مضمونة ومجربة 100% ستذهلك النتائج

تكثيف الرموش والحواجب شيء هام تتمني كل فتاة الوصول إليه، ويا حبذا لو تم هذا بوصفات طبيعية مفيدة، في البداية تستخدم الفتيات ذوات الرموش الخفيفة والحواجب الرفيعة، بعض مستحضرات التجميل لتكثيفهما، لكن هذه المستحضرات غالية، والرخيص منها غير آمن الاستخدام لفترة طويلة، لكننا في هذا المقال سوف نساعدك على معرفة كيفية تكثيف رموشك وحواجبك باستخدام أقلام التحديد والماسكارا، وكذلك استخدام منتجات طبيعية للعمل على تكثيفهما بشكل مثالي وطبيعي.

تكثيف الرموش والحواجب

من الآن ستتخلصين نهائيًا من مشكلة الرموش الخفيفة القصيرة، وبعد تكثيف حاجبيكي ستنبهرين بمظهرك الجديد، وكيف أن ملامحك أصبحت أكثر جمالًا ووضوحًا، والطرق الآمنة ليست بالكثيرة لكننا أحضرنا لكِ أهمها هنا.

يمكنك استخدام هذا القلم لتكثيف مظهر الحاجبين، بأن تمري به فوق الأماكن الخفيفة في الحواجب بشكل خفيف، لتعديل مظهرهما.

راعي عدم المبالغة في استخدامه حتى لا يصبح شكلك ملفت للنظر.

يعد olive oil من الزيوت الطبيعية المعينة على تكثيف الحاجبين.

استخدمي قطرات منه قبل النوم، ودلكي به الحواجب بنعومة.

استمري على هذه الوصفة يوميًا حتى تحصلى على الكثافة التي تطمحين إليها.

هذا الزيت مفيد للغاية لتكثيف كلا الحاجبين والرموش أيضًا.

بالنسبة للحاجبين استخدمي قطرات منه لتدليكهما مرتين أو ثلاث يوميًا.

أما الرموش ضعي زيت الخروع castor oil في علبة ماسكارا فارغة، وبعد تنظيف فرشتها، قومي بغمسها في الزيت ومرريها على رموشك من الأسفل حتى الأعلى، وراعي استخدامها على الأقل مرتين في اليوم لتحصلي على رموش كثيفة وطويلة بعد شهرين من الاستخدام اليومي.

قلم الكحل البني (cosmetic method)زيت الزيتونزيت الخروعنصائح هامة للعناية بالحواجب والرموش

هناك بعض العادات الغير صحيحة، والتي تساهم بشكل فعال في سقوط شعر الحواجب والرموش، وهذه يجب أن تتجنبيها، بالإضافة لبعض النصائح المهمة للمحافظة على كثافتهما، وهي كالآتي:

لا تضعي الماسكارا على رموشك فترة طويلة، يجب أن تستخدمي مزيل مكياج لإزالتها من على الرموش فور عودتك للمنزل.

لا تتخلصي من الشعر الزائد بالحاجبين بطريقة الشمع أو الطريقة التقليدية بالخيط بتكرار مبالغ فيه.

تناولي أطعمة صحية مفيدة لجسمك، ولبشرتك، وكذلك لرموشك وحاجبيكي.

فيما يخص تكثيف الرموش والحواجب تستطيعين ذلك إن باشرت باستخدام زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، وجل الصبار، وكذلك زيت الخروع، بالإضافة لتطبيق النصائح التي أخبرناكي عنها، لتصبح رموشك جميلة وكثيفة، وحاجبيكي بالكثافة التي ترضيكِ.