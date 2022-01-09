معجزة كريم الكركم والنشا للتبيض الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

الكركم من المواد الطبيعية الفعالة التي يتم استخدامها في شرق آسيا لتفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة، لهذا نقدم لكم مجموعة من الوصفات الفعالة لتفتيح البشرة بالاعتماد على الكركم.

كريم الكركم والنشا للتبيض الفوري للبشرة

المكونات

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل خليط كريمي.

نوزع الخليط على كامل الوجه مع الحرص على تدليك الوجه لمدة خمس دقائق.

نترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة الكركم ودقيق الأرز لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز (الأرز المطحون).

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر هذه الوصفة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.

ماسك الكركم والأفوكادو لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

نضع الأفوكادو في محضرة الطعام ونفرمه جيداً ثم نضيف له باقي المكونات ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة الكركم و دقيق الحمص لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من دقيق الحمص.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات السابقة جيداً ثم نوزعها على الوجه.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع الواحد.

معجزة كريم الكركم والشوفان لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نخلط الكركم والشوفان جيداً ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس.