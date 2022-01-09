لشباب دائم.. الكريم الكوري للتبييض الفوري وإزالة التجاعيد لبشرة أفتح 5 درجات وأصغر 10 سنوات

الكريم الكوري للتبييض الفوري، أعتبر هذا الكريم من الكريمات الفعالة، والتي ستلاحظين نتيجتها فوراً حيث يساعدك هذه الكريم في تفتيح الأماكن التي تعاني من الغمقان، كما أنه يزيل البقع الداكنة الموجودة سواء في الجسم ككل أو في الوجه، وفي السطور التالية ستعرفي طريقة تحضير الكريم الكوري أحد أهم أسرار المرأة الكورية في العناية ببشرتها.

الكريم الكوري للتبييض الفوري

المكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل فهي افضل وصفة طبيعية لتبيض البشرة وهي كالتالي:

معلقة من النشا كبيرة، حيث أن النشا من المكونات الأساسية التي تساعدك علي تبيض البشرة بطريقة سريعة وتساعدك علي تصغير المسام.

نصف كوب من ماء الورد، فهي تساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة أنه يساعدك في التخلص من البقع الداكنة.

معلقة من بودرة الأرز كبيرة، وهذا يساعد يجعل لون البشرة متفتح.

ملعقة من بودرة الحمص المطحون وهو المسؤول عن شد البشرة وإزالة التجاعيد.

تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تحصلي على خليط قوامه سميك.

غسل الوجه بماء فاتر جيداً، ثم ضعي الكريم على البشرة لمدة نص ساعة.

قومي بغسل وجهك جيداً، ومرري قطنة بها ماء ورد حتي تغلق المسام.

يتم تكرار هذا الكريم على الأقل مرتين أسبوعياً.

معلقة من بودرة ثلج البيبي تكون كبيرة.

نص كوب من ماء الورد.

معلقة من الأرز المطحون كبيرة.

ماسك التفتيح السريعالماسك الكوري السحري

ويتم خلط جميع المكونات حتى تمام التجانس، ثم توزع على البشرة والرقبة واليدين، ويمكن استخدامها أيضاً للركب والأكواع وسوف تلاحظين تفتيح وشد للبشرة من أول مرة، وتشطف بعد نصف ساعة.

نصف كوب من الزبادي أو نصف كوب من ماء الورد.

أضيفي معلقتين من النشا.

غسل الوجه جيداً قبل أن تضعي الماسك.

وزعي الماسك جيدا على وشك واتركيه حتي ربع ساعة.

بعد مرور المدة المذكورة، قومي بغسل وشك جيداً وضعي ماء الورد على وجهك.

وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرةدقيق الأرز واللبن والكركم

يتم وضع معلقة صغيرة من دقيق الأرز بالإضافة إلي معلقتين من اللبن صغيرتين ومعهم معلقة صغيرة كركم، ويخلطوا جيداً وضعيها على بشرتك لمدة 10 دقائق، وفي حال كانت بشرتك شديدة الجفاف يمكنك إضافة الزبادي والعسل للوصفة، ثم التقليب جيداً حتي يكون الماسك كريمي وناعمـ ويجب غسل الوجه جيداً قبل وضع الماسك، ويتم ترك الماسك حتي ربع ساعة، وقد أخبرناكِ بوصفة الكريم الكوري للتبيض الفوري أحد أهم أسرار المرأة الكورية في العناية ببشرتها.