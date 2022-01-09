طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة بكل سهولة بدون تعقيد مثل أشهر المحلات

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة تعد البيتزا واحدة من أشهر الأكلات الإيطالية وأكثرها شعبية حول العالم، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وطعمها اللذيذ والشهي الذي يأسر القلب والمعدة، وتتنوع أنواعها وأحجامها على حسب الرغبة ومنها البيتزا بالجبنة الموتزاريلا والبيتزا بالجمبري والبيتزا باللحم المفرومة والبيتزا بالكبدة وغيرها العديد من الأنواع الأخرى، ويمكنكم اعدادها في البيت بسهولة على عكس ما تتوقعه بعض السيدات إذ أن السر في نجاحها يكمن في العجينة التي تُحضر باستخدامها وسوف نتعرف على طريقة اعدادها في البيت وذلك من خلال السطور التالية ضمن خدمة الوصفات التي نستعرض من خلالها باستفاضة تشكيلة متنوعة من أهم وصفات المطبخ العربي والعالمي، فقط تابعوا ما يلي.

طريقة اعداد عجينة البيتزا السريعة في المنزل

في خطوات سهلة وبسيطة يمكنك الأن إعداد أفضل عجينة بيتزا والتي تعتبر القوام الأساسي لتحضير البيتزا وسر نجاح وصفتها ولهذا يجب أن تكون عجينة شبه متماسكة وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تحضيرها، يجب أن تحرصي على تحديد حجم المقادير جيداً حتى تخرج العجينة مثل التي يتم اعدادها في المطاعم ومحلات الطعام.

ملعقة طعام كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف من الخميرة.

أربعة أكواب من الدقيق.

القليل من الملح.

كوب من الزيت.

كوبين من الماء الدافئ.

اخلطي الخميرة مع السكر في كوب من الماء وقلبي جيداً ثم اتركيها بعض الوقت حتى تتفاعل وتتكون فقاعات هواء على السطح.

اخلطي الملح والدقيق في وعاء عميق جيداً ثم أضيفي إليه الزيت ومحلول الخميرة وابدئي في العجن إلى أن تحصلي على عجينة شبه متماسكة.

جهزي صينية الفرن وادهني جوانبها وأرضيتها بالزيت ثم أفرغي فيها عجينة البيتزا وافرديها بداخلها.

قومي بوضع العجينة في مكان دافئ ومظلم واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ضعي على العجينة المكونات التي ترغبين فيها مثل الفلفل الرومي وشرائح الطماطم والزيتون والجبنة الموزاريلا وشرائح البصل.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية واتركيها حتى يحمر سطحها، ثم اخرجيها وقطعيها وبعد ذلك تناوليها مع أسرتك بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة