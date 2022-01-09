بالماء البارد.. طريقة تنظيف الكرشة حتى لو سودا فحمة بدون كحت ضعي هذا المكون السحري وتابعي النتيجة

طريقة تنظيف الكرشة من الأمور التي كانت صعبة التحقيق فيما مضى، لكن الآن بات بإمكان سيدة المنزل تنظيف هذا النوع من اللحوم بكل يسر في منزلها، حتى تقوم بطهي أكلة شعبية معروفة ولذيذة الطعم عند المصريين، ويتهافت بعض زائري مصر من الدول العربية والأجنبية على تناولها هذا النوع من الأكلات المصرية، أما عن كيفية تنظيفها بأسهل الطرق هذا ما سنوضحه هنا.

طريقة تنظيف الكرشة

على الرغم من لذة نكتها بعد الطهي، إلا أن جميع السيدات يكن متحفزات بسبب صعوبة تنظيفها وإعدادها، وكيفية التخلص من رائحتها النفاذة، ونحن أحضرنا لكِ عدة طرق بسيطة تعينك على إعداد الكرشة وطهيها في المنزل بكل سهولة، وأولى الطرق كالتالي:

ضعي الكرشة في وعاء به ماء فاتر لمدة ربع ساعة.

احضري وعاء آخر به ماء ساخنة، قومي بإخراج الكرشة من الإناء الأول، وضعيها في المياه الساخنة، اتركيها عدة دقائق.

اخرجيها وباستخدام سكين أو ملعقة قومي بحكها بقوة، لتخرج الطبقة الداكنة، وتصبح الكرشة نظيفة وبيضاء.

بعد الانتهاء من التنظيف، ضعيها في إناء به ماء نظيف، وفنجان من الخل، وعصير ليمونة واتركيها لمدة نصف ساعة.

اشطفيها أكثر من مرة، وهكذا تتخلصي من أي روائح نفاذة كانت عالقة بها، وتصبح جاهزة للطهي.

في إناء به مياه ساخنة افرغي محتويات كيس بيكنج بودر.

ضعي الكرشة في هذا الإناء لعدة دقائق.

اخرجها بسرعة، وقومي بحكها بسكين كالطريقة السابقة.

ثم ضعيها في مياه نظيفة مضاف لها عصير ليمون وخل أبيض.

قومي بغسلها عدة مرات بمياه من الصنبور، لتصبح جاهزة الاستخدام والطهي على الفور.

قومي بغسل الكرشة أولًا بماء نظيف من الصنبورعدة مرات، لإزالة أي شوائب صلبة بها.

افردي قطع الكرشة على الوجه الداكن منها المراد إزالته في إناء عميق.

رشي فوقها نصف كوب من ملح الليمون، ثم ضيفي فوقهم مياه ساخنة.

قومي بتغطيتها واتركيها لمدة 60 دقيقة.

اخرجيها بعدما تبرد المياه، وقومي بحكها بقوة بيدك أو بظهر السكين، ستخرج تلك الطبقة فورًا، وتصبح نظيفة ولامعة.

قومي بإضافة الخل المخفف بالماء وعصير الليمون فوقها، حتى تزول رائحتها.

تنظيف الكرشة بالإسبرين الأخضرتنظيف الكرشة بالبيكنج بودرملح الليمون لتنظيف الكرشة

بالنسبة لطريقة تنظيف الكرشة رأينا أنها عديدة، ويمكنك أن تستخدمي منها ما ترغبين، والخطوات سهلة كما رأينا، وبات باستطاعتك الآن تنفيذها بكل سهولة.